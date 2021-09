NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 10 settembre: chi ha ucciso Larson?

NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 10 settembre

NCIS 18 raddoppia. Se l’appuntamento di ieri sera non vi è bastato, è arrivato il momento di tornare nelle atmosfere della famosa serie al cospetto di Gibbs e capire cosa ne sarà di lui e del team quando sulla scrivania arriverà un nuovo caso, quello di un altro omicidio. A finire spalle al muro è Richard Larson, il sergente scelto dei Marine. L’uomo è stato pugnalato e il suo corpo è stato rinvenuto in una villa in vendita poco prima di un open house. Le cose si complicano quando il caso non rimane generico ma si fa personale quando le indagini portano a galla il fatto che le tracce di DNA presente sulla scena del delitto sono note al team. In particolare, è Torres (Wilmer Valderrama) a scoprire che le tracce sulla scena del delitto appartengono a Miguel (interpretato da Steven Bauer), l’uomo che l’ha messa al mondo e che poi è scomparso nel nulla. Di lui non si hanno notizie da 33 anni, cosa è successo davvero in quella casa e cosa ci fanno le sue impronte sulla scena del delitto?

Chi ha ucciso Larson?

Prende il via da qui il nuovo episodio di NCIS 18 che torna in onda oggi dopo il successo di ieri sera, portando la squadra ad indagare sul possibile assassino di Larson e, quindi, sul padre di Torres visto che sembrano essere la stessa persona. Nick è convinto che Miguel sia davvero colpevole e tutto perché le sue risposte evasive fanno temere il peggio. Non è tutto come appare però e presto sia il team che il pubblico, dovrà fare i conti con una verità poco nota ovvero che Miguel sta collaborando con una agente della CIA e quindi non è l’assassino del caso. Intanto, dall’altro lato, c’è Gibbs, ancora sospeso dal lavoro, incontra nuovamente la reporter Warren che gli chiede alcune spiegazioni, ma quali?

