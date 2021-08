NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 26 agosto: chi ha ucciso Martin Delfino?

NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 26 agosto

Riparte NCIS 18 su Rai2. Dopo la consueta pausa estiva che ha spinto la rete a mettere in panchina la serie a giugno, da questa sera, alle 21.20 circa e con un singolo episodio, riprenderà il percorso del team impelagato come sempre tra questioni private e casi da risolvere. Anche in questo nuovo episodio, il nono della stagione, sarà così visto che NCIS 18 andrà in scena con Come stelle nell’oscurità in cui è il cadavere del Sottufficiale Martin Delfino a venire ritrovato nel furgone di una ditta di surgelati. Prenderà il via con il ritrovamento del suo cadavere la 18esima stagione della serie che ha fan in tutto il mondo e che a settembre riprenderà anche negli Usa con i nuovi episodi, ma cosa ne sarà della squadra e come faranno a mettere insieme i pezzi dell’intricato puzzle? Lo scopriremo solo in questo primo episodio di un’altra lunga messa in onda della seconda parte di serie su Rai2.

NCIS 18: muore Emily Fornell, Jack Sloane in Afghanistan/ Due duri colpi per Gibbs

NCIS 18, chi ha ucciso Martin Delfino?

NCIS 18 prenderà il via dal ritrovamento del cadavere del sottouffuciale della Marina e a trovarlo è un giovane che si occupa delle consegne, Reilly. Il ragazzo non sa bene come il cadavere sia finito nel frigo ma questo non è il suo unico problema. Secondo le prime indagini, infatti, la squadra scopre che la vittima sarebbe dovuta partire a breve per una missione ma aveva deciso di aiutare Sean Greco, il cugino, a lavorare nel suo chiosco, il Killer Korn. Il cugino è proprietario di un chiosco che vende mais ma la squadra si ritrova nel bel mezzo di una faida proprio per via di questa attività. Un rivale pronto a tutto finisce nel mirino delle indagini del team proprio mentre Gibbs, dopo l’addio a Sloane, prova a confortare Fornell. Kasie prova ad occuparsi dei suoi problemi mentre Fornell dovrà affrontare la morte di Emily per overdose.

