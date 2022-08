NCIS 19/ Anticipazioni puntata 5 agosto: chi vuole incastrare Parker e perché?

NCIS 19, finale di stagione su Rai 2 il 5 agosto

Questa sera, venerdì 5 agosto, alle 21.20 su Rai 2 va in onda l’ultima puntate della diciannovesima stagione di NCIS. Settimana prossima, quindi, non ci sarà il consueto appuntamento con la storica serie. Ricordiamo che in questa stagione è uscito di scena il personaggio di Leroy Jethro Gibbs, interpretato Mark Harmon. Per anni a capo della della squadra investigativa della Marina, Gibbs ha deciso di trasferirsi in Alaska, nell’episodio omonimo (il quarto della diciannovesima stagione) venendo sostituito da Alden Parker (Gary Cole). Il 31 marzo 2022 la CBS ha annunciato il rinnovo della serie NCIS per la ventesima stagione. Ma scopriamo le anticipazioni del finale di NCIS 19, con l’episodio “Ex”, imperniato principalmente sul passato dell’agente Parker e sulla caccia al Corvo, il nemico pubblico numero uno di questa stagione.

NCIS 19, anticipazioni ultimo episodio “Ex”

Nel ventunesimo episodio di NCIS 19, dal titolo “Ex”, Vivian Kolchak (Teri Polo), ex moglie di Parker, viene rapita e alcune foto che ritraggono il crimine vengono inviate all’NCIS. Uno dei rapitori è un vecchio collega dell’FBI di Parker, Frank Ressler, che Alden aveva denunciato per corruzione. La squadra si precipita a casa dell’uomo, ma lo trova morto. Qualcuno gli ha sparato: Parker diventa un sospetto quando il suo DNA viene trovato sotto le unghie della vittima. Alden confessa ai colleghi di essere passato da lui la sera prima per affrontarlo, ma di non averlo trovato. La situazione si complica ulteriormente e per la squadra dell’NCIS non sarà facile venirne a capo, sopratutto quando diventa evidente che Vivian è coinvolta con il Corvo. Il finale di NCIS 19 culmina in un enorme cliffhanger: chi sta cercando di incastrare Parker e perché?

