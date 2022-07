NCIS: Hawaii/ Anticipazioni puntata 15 luglio: tre omicidi in quindici ore

NCIS: Hawaii, nuova puntata su Rai 2

Questa sera, venerdì 15 luglio, alle 22.10 su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della prima stagione di “NCIS: Hawaii”. La serie, terzo spin-off della serie “NCIS”, segue la squadra di agenti del servizio investigativo criminale navale che lavorano presso l’ufficio di Pearl Harbor, guidato dall’agente speciale Jane Tennant, interpretata da Vanessa Minnillo. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione che debutterà negli Stati Uniti il prossimo 19 settembre. Oggi su Rai 2 andrà in onda il ventesimo episodio della prima stagione, dal titolo “Bersagli”. Sull’isola di Oahu, vengono uccise tre persone in quindici ore. La squadra indaga sugli omicidi per scoprire possibili collegamenti.

N.C.I.S. Hawaii, anticipazioni “Bersagli”

Nell’episodio “Bersagli” di “NCIS: Hawaii” l’agente Kai Holman è di guardia venerdì sera, quando riceve una telefonata su un procuratore federale morto e un marinaio scomparso che potrebbe sapere qualcosa su chi ha ucciso il pubblico ministero. Holman chiama la squadra per indagare sul caso, durante il loro giorno libero. Il marinaio scomparso è Neil Blake, accusato di insubordinazione un paio di anni prima. Blake era stato obbligato a farsi aiutare per i suoi problemi di rabbia. Apparentemente il marinaio è fuggito dalla scena del crimine. Nel caso sembrano coinvolti anche i fratelli Dunlap, che cercano di incastrarsi a vicenda per vari crimini. Infine Lucy scopre che Whistler ha rifiutato una promozione a Washington per rimanere alle Hawaii.

