NCIS: Los Angeles 12/ Anticipazioni episodio oggi, 5 settembre: Sam in pericolo?

NCIS: Los Angeles 12, anticipazioni episodio oggi, 5 settembre

Karen la belva, questo è il titolo di NCIS Los Angeles 12 in onda oggi, 5 settembre, su Rai2. Siamo ancora agli inizi di questa stagione e presto dovremo salutare i suoi protagonisti per la consueta pausa ma, fino ad allora, ad andare in onda sarà un singolo episodio e, in particolare, in quello in onda questa sera Sam andrà all’incontro con un informatore per conoscere un segreto militare che metterà in pericolo la sua vita. In effetti quando Sam arriva sul posto indicato, l’uomo cerca di investirlo proprio per ucciderlo. Intanto, Kensi e Deeks sono alle prese con una decisione importante: compreranno la loro prima casa insieme oppure no? Ciliegina sulla torta, almeno per alcuni, sarà la pesante assenza di Hetty alle prese con una serie di faccende che non saranno ancora precisate.

NCIS: New Orleans 7/ Anticipazioni episodio 5 settembre: chi ha ucciso Paula Cooke?

NCIS: Los Angeles 12, Sam in pericolo dopo l’incontro con un informatore?

Prenderà il via da qui il nuovo episodio di NCIS: Los Angeles 12 in onda questa sera proprio quando il nuovo comandate Nell invierà Sam ad un incontro con il sedicente informatore di nome Donald Harris. Dovrebbe essere proprio lui quello pronto a rivelare informazioni importanti su una presunta truffa ai danni della Marina: un missile antinave a lungo raggio è stato venduto. Proprio questa’arma darà il nome all’episodio, Karen La Belva, venduta ancora in forma di prototipo visto che non ne esiste ancora una vera e propria produzione. Harris finirà in ospedale dopo il tentato omicidio di Sam, cosa dirà una volta che si sarà ripreso e potrà rivelare i dettagli sull’operazione e su quanto è successo? La sua prima rivelazione riguarderà il nome di una persona direttamente coinvolta nella truffa, Kim, un’appaltatrice. Cosa nasconde la donna e a quale livello è implicata?

LEGGI ANCHE:

NCIS 18/ Anticipazioni episodio 2 settembre: Bishop e Torres versione food bloggerNCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni episodio oggi, 29 agosto: Sam e Callen alla sbarra

© RIPRODUZIONE RISERVATA