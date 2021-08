NCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni oggi 22 agosto 2021: Sam e Callen a caccia di bombe

NCIS Los Angeles 12, anticipazioni episodio oggi, 22 agosto

Rai2 scalda i motori. L’estate sta finalmente finendo e questo significa che presto il fine settimana sarà dedicato alle serie tv a cominciare da NCIS Los Angeles 12 che torna in onda oggi, 22 agosto, con un singolo episodio inedito ancora in chiaro. Chi temeva che NCIS e il suo universo traslocassero su Italia1 al momento può stare tranquillo visto che da questa sera andrà in onda la prima stagione che, salvo cambiamenti, ci terrà compagnia per l’autunno, almeno parte, rimandando poi la seconda parte alla primavera come spesso accade, ma quale sarà l’episodio in onda oggi? L’appuntamento è fissato alle 21.20 circa con il primo episodio della dodicesima stagione in cui Hetty chiama Nell in ufficio fino a quando scopriamo che l’analista non risponde al telefono che squilla sulla scrivania del suo (ex) capo. La responsabile delle operazioni si trova nel mezzo di quella che sembra essere una zona di guerra, cosa è successo?

NCIS Los Angeles 12, Sam e Callen a caccia di bombe

Prende il via da qui il primo episodio di NCIS Los Angeles 12 in onda oggi, quando dopo che un aereo russo è scomparso al largo della costa della California, Hetty ha bisogno che Nell sia essenzialmente lei per questo caso anche se quello che sta facendo lei al momento sembra proprio un mistero, avremo la sua risoluzione strada facendo in questo primo episodio? Da un’altra parte, intanto, Sam e Callen prendono un elicottero per scovare una possibile posizione per lo strategico russo bombardiere, noto come l’Orso, che può mettere le mani su 33.000 libbre di missili, comprese le armi nucleari. I due hanno intenzione di mettere al sicuro le armi per evitare il peggio ma la strada è lastricata di scontri e misteri da risolvere, come si rivelerà questa loro prima missione della stagione?

