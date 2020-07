NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 16 luglio: qual è il segreto di Hannah?

NCIS NEW ORLEANS 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, giovedì 16 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo “Cani da pastore“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: dopo una visita dal neurologo, Pride (Scott Bakula) richiede un altro parere militare e confessa di avere delle allucinazioni. Il più delle volte non riesce a dividere la fantasia dalla realtà: sa che potrebbe trattarsi di stress post traumatico e visto che non vuole andare in terapia, gli vengono dati molti farmaci. Poco dopo, Hannah (Necar Zadegan) lo informa che la sua assistente è stata trovata sul ciglio di una strada. Ginny (Christina Elizabeth Smith) è stata rapita e picchiata, ma non le è stata fatta violenza. La ragazza rivela di essere stata drogata durante una serata in un locale. Non ha mai visto però in faccia il suo aguzzino e di essersi risvegliata in una casa, appesa al soffitto. Ginny si offre volontaria per accompagnarli in un giro in città, alla ricerca della zona in cui è stata segregata. Dopo un breve giro con Pride, la ragazza trova la casa abbandonata: al suo interno viene trovato un uomo in decomposizione, squarciato e appeso a un gancio al soffitto. In base ai simboli sacri presenti sulle pareti, Hannah intuisce che si tratta di una branca del voodoo. Zaire (Karen Obilom) rivela però a Pride che si tratta di Santeria e di aver intuito che sta avendo dei problemi. La donna ha intuito che ha attraversato il confine fra la vita e la morte e che le sue visioni dipendono da quello. Zaire gli consiglia però di prendere una tisana invece delle medicine. La squadra scopre poi un collegamento fra l’Istituto della salute e un certo Ignacio Marquez (Joaquin Montes).

Una volta individuato, il criminale viene colto di sorpresa mentre sta squartando un uomo, poi si dà alla fuga e riesce a far perdere le sue tracce. Sebastian (Rob Kerkovich) è sicuro che la vittima sia deceduta, ma l’uomo in realtà è ancora in vita. Grazie alle cure dei medici, riuscirà a sopravvivere. Hannah e gli altri invece scoprono che Marquez è stato assistente medico in passato e che è stato licenziato per esperimenti non autorizzati su pazienti psichiatrici. Ha fatto inoltre parte della Santeria. Nel frattempo, Pride chiede a Loretta (CCH Pounder) di analizzare la tisana di Zaire e le confessa di avere dei problemi medici. Si scopre poi che Marquez è alla ricerca di un particolare tipo di fegato umano e che ha trovato le sue vittime grazie alla lista di donatori. Intanto, Pride viene addormentato da Marquez, che preleva una Ginny svenuta. La squadra realizza poi che chi deve ricevere il fegato è una dottoressa, che ha assoldato Marquez per trovarlo. Dopo aver trovato Ginny sul tavolo operatorio, Pride riesce ad arrestare i medici coinvolti nel crimine. Pride ritorna poi da Zaire, che gli consiglia di avere fede e riposarsi.

NCIS NEW ORLEANS 5 ANTICIPAZIONI DEL 16 LUGLIO 2020

EPISODIO 7, “CANI DA PASTORE” – Un giovane marinaio perde la vita in un incidente avvenuto nel quartiere francese. Secondo i testimoni, Kyle Jones si era avvicinato ad un’auto che aveva tamponato contro un mezzo parcheggiato e poi era saltato in aria. La squadra intuisce che è stata usata una bomba e inizia ad indagare sulla prima vittima. Si scopre che Paul Franka faceva parte di un gruppo di attivisti sociali in lotta contro corruzione e governo. Risalendo ai suoi affetti, gli agenti trovano un collegamento con Yasmin Hendricks: viene trovata in possesso di altri ordigni. Intanto, Gregorio ascolta per sbaglio una telefonata di Hannah e scopre che ha una figlia di cui non ha mai parlato con nessuno.



