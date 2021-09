NCIS New Orleans 7/ Anticipazioni episodio oggi 12 settembre: l’ombra del Covid…

NCIS New Orleans 7, anticipazioni episodio oggi, 12 settembre

Qualcosa nell’aria, prima seconda. Questo è il titolo dell’episodio di NCIS New Orleans 7 che andrà in onda oggi, 12 settembre, su Rai2, per una serata movimentata tra casi da risolvere e cose personali da sistemare per i protagonisti della serie. Chi ha seguito la prima parte dell’episodio la scorsa settimana sa bene che gli agenti si trovano adesso a dover fare i conti con un’indagine di omicidio su una nave umanitaria in cui si trovano anche alcuni soggetti positivi al Coronavirus. Secondo quanto verrà a galla questa sera sembra proprio che le cose si complichino con un’incendio scoppiato nella stiva ma solo perché l’assassino ha intenzione di nascondere le prove che possono portare a lui. Tutto è legato a loschi affari che girano intorno alle mascherine n95 e, in particolare, ad un carico che è irregolare. I dispostivi di protezione contraffatti hanno provocato la morte di alcuni medici e questo complica le cose, forse Paula Cooke è stata uccisa perché aveva scoperto tutto?

NCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni oggi, 12 settembre: chi ha ucciso Terry Coleman?

NCIS New Orleans 7, il Covid continua a far tremare tutti, chi ha ucciso Paula?

Prende il via da qui il nuovo episodio di NCIS New Orleans 7 in cui gli agenti pensano che Cooke sia stata colpita da un corpo estraneo proprio in faccia e che sia stata poi buttata in mare da qualcuno che ha tentato di ripulire tutto subito dopo. È stata la pulizia che per prima ha avvisato la squadra che c’era qualcosa che non andava. Per questo hanno approfondito la morte di Cooke ed è così che hanno scoperto che si trattava di un omicidio. Pensavano di aver trovato il motivo quando hanno trovato una stanza piena di malati. Si scopre che alcuni a bordo nascondevano di proposito i loro amici malati in modo che la nave non venisse fermata o messa in quarantena e che esponessero tutti al Covid-19. Nel frattempo, Pride ritrova Rita pronta a rivelazioni sconvolgenti mentre Wade aiuta una donna a trovare il corpo del fratello morto proprio di Coronavirus.

LEGGI ANCHE:

NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 10 settembre: chi ha ucciso Larson?NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 9 settembre: patata bollente per Gibbs

© RIPRODUZIONE RISERVATA