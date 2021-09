NCIS: New Orleans 7/ Anticipazioni episodio 5 settembre: chi ha ucciso Paula Cooke?

NCIS: New Orleans 7, anticipazioni episodio oggi, 5 settembre

Prenderà il via da oggi, 5 settembre, su Rai2 NCIS: New Orleans 7 con la prima parte di un maxi episodio di cui conosceremo la seconda parte solo la prossima settimana. La serie andrà in scena in tandem con NCIS: Los Angeles ma con un singolo episodio dal titolo Qualcosa nell’aria prima parte. La settima e ultima stagione della serie è composta da sedici episodi e su Rai2 dovrebbero andare in onda i primi otto per poi chiudere la prima parte e ad andare in pausa fino alla prossima primavera. Anche in questo caso si tratta di una stagione andata in onda proprio nei mesi scorsi e, quindi, risente i colpi della pandemia in corso anche nella trama. Proprio in questo primo episodio in onda questa sera la squadra si ritroverà a dover gestire le indagini di un omicidio avvenuto su una nave di aiuti umanitari proprio mentre la città è in balia del Covid e dei suoi effetti.

Chi ha ucciso Paula Cooke?

Prenderà il via da qui la nuova cavalcata con NCIS New Orleans 7 su Rai2 questa sera con le indagini sull’omicidio di Paula Cooke, chi ha ucciso il tenente della Marina che si trovava a bordo di una nave umanitaria? Secondo le prime rivelazioni sembra proprio che il tenente della Marina si trovava a bordo della nave per esaminare i metodi con cui operava la ONG che la gestisce. Proprio mentre stava lavorando qualcuno l’ha colpita e ha buttato il suo corpo in mare. Chi è stato e perché? Toccherà a Carter e a Tammy salire a bordo della nave per le indagini ma a quel punto le cose si complicheranno non solo per l’omertà che vi regna ma anche perché tre macchinisti risultano essere infetti e positivi al Coronavirus. Come finirà per loro adesso?

