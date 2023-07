Neonato di due mesi morto in piazza a Cagliari durante l’allattamento/ Malformazione o malore

Tragedia a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. Qui un neonato di due mesi è morto in piazza, tra le braccia della madre, mentre lei lo stava allattando. Non si conoscono ancora le cause del decesso: per questo il pubblico ministero di Cagliari, Andrea Vacca, ha disposto l’autopsia. Due le ipotesi avanzate dai medici. Il piccolo potrebbe essere deceduto per una malformazione congenita oppure per un malore anche legato al caldo asfissiante che sta attanagliando l’Italia, Sardegna compresa.

La tragedia è avvenuta in piazza Raffaele Piras, intorno alle 22:30 del 19 luglio. Il gruppo, composto dal padre di 35 anni, dalla mamma di 33 e dai nonni del piccolo, era seduto nella piazzetta per prendere un po’ di fresco e scambiare due chiacchiere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, proprio lì la mamma avrebbe allattato il piccolo per l’ultima volta.

Disposta l’autopsia