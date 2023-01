NEPAL, AEREO YETI AIRLINES PRECIPITA/ Video, ultime notizie: “Ci sono superstiti”

Aggiornamento sull’incidente aereo in Nepal (video in fondo all’articolo, ndr), dove un velivolo della “Yeti Airlines” si è schiantato al suolo nelle scorse ore. Inizialmente le agenzie di stampa internazionali, citando l’emittente tv indiana “News 18”, avevano confermato la morte dei 68 passeggeri presenti sul mezzo e dei quattro membri dell’equipaggio, ma le autorità in questi minuti hanno smentito la notizia, sottolineando come vi siano dei superstiti. Queste, in particolare, sono state le dichiarazioni di Gurudatta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski, ai microfoni di Afp: “Finora abbiamo recuperato 29 corpi e abbiamo anche inviato alcuni sopravvissuti in ospedale per le cure”. Una buona notizia, quest’ultima, che comunque non cancella la gravità dell’accaduto, su cui si sta indagando, visto che le condizioni meteo erano ottimali per volare.

Intanto, è emerso che diversi stranieri erano a bordo dell’aereo schiantatosi in Nepal. In una nota ufficiale, la compagnia aerea Yeti Airlines ha chiarito che, dei 68 passeggeri, 53 erano nepalesi, mentre 15 erano stranieri (cinque indiani, quattro russi, due coreani, un argentino, un australiano, un irlandese e un francese, ndr).

AEREO SI SCHIANTA IN NEPAL: DECINE DI MORTI (VIDEO)

Tragedia in Nepal, dove un aereo della Yeti Airlines si è schiantato in fase di atterraggio in una zona abitata fra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città, da poco inaugurato, incendiandosi dopo avere impattato violentemente contro il suolo. Purtroppo, riferisce l’emittente televisiva indiana “News 18”, non ci sono superstiti: tutte le 72 persone che si trovavano a bordo del velivolo sono morte nell’incidente (video al fondo dell’articolo, ndr) e, in base a quanto ricostruito, si tratta di 68 passeggeri e di quattro membri dell’equipaggio.

L’aereo della Yeti Airlines, stando a quanto scrivono i colleghi di “Nepal Live Today”, è precipitato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 chilometri di distanza da Katmandu. Le cause dello schianto sono al momento totalmente ignote e, senza dubbio, saranno avviate le indagini opportune per risalire ad esse e disporre di un quadro completo della vicenda.

NEPAL, AEREO YETI AIRLINES SI SCHIANTA AL SUOLO (VIDEO): ANCHE STRANIERI A BORDO

Il quotidiano “The Economic Times” ha riferito che sull’aereo caduto in Nepal viaggiavano numerosi stranieri, compresi cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani e un irlandese. Sembrerebbe invece scongiurata la presenza di italiani sul mezzo, che sin dai primi istanti era stata esclusa e, con il passare dei minuti, pare essere divenuta una certezza, che certo non ridimensiona la sciagura materializzatasi in Asia.

Sono numerose le immagini e i video che mostrano il dramma, inclusi gli ultimi, drammatici secondi di volo dell’aereo prima dello schianto al suolo in Nepal. Il mezzo, come accennavamo in apertura di servizio, è precipitato non troppo distante dalle abitazioni del luogo, a pochi passi dal fiume Seri. Alte e dense colonne di fumo nero, provocate da parti del velivolo infuocate, si sono levate in cielo, e i residenti del posto si sono recati sul punto di impatto per constatare con i loro occhi le dimensioni della tragedia: quel che rimane dell’aereo, in Nepal, giace avvolto dalle fiamme.

