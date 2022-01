Neri per Caso, chi sono/ Ecco perché si chiamano così, la passione per i Beatles e…

I Neri per Caso sono un noto gruppo musicale italiano, esploso negli anni novanta. Il nome originale del gruppo, in realtà, era Crecason, ovvero l’acronimo delle iniziali dei cognomi dei componenti del gruppo, Crescenzo e Caravano, più il suffisso “son” ispirato dai Jackson. Il nome Neri per Caso nasce invece una sera, quando Claudio Mattone li vede esibirsi in un locale romano, vestiti completamento di nero. Secondo il gruppo la combinazione dei vestiti era davvero frutto del caso, così Mattone decide di etichettarli con il nome con cui sono conosciuti ancora oggi.

Il gruppo inizia a muovere i suoi primi passi nei locali di Salerno, in Campania, ma ben presto acquisisce popolarità grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani 1994, con la famosa canzone Donne di Zucchero Fornaciari, ottenendo la qualificazione per la sezione “Nuove Proposte” della kermesse. I Neri per Caso portano a casa la vittoria col brano Le ragazze, scritta da Mattone ed eseguita a cappella.

Il primo disco dei Neri per Caso, intitolato Le Ragazze, ottiene dunque un grande successo. All’interno dell’omonimo album, le cover di diversi brani italiani e due canzoni inedite. Il gruppo, grazie a questo lavoro, ottiene ben sei dischi di platino. In una lunga carriera caratterizzata da più alti che bassi, i Neri per Caso tornano a Sanremo nel 2018, quando prendono parte alla serata dei duetti del Festival di Sanremo con Elio e le storie tese, con il brano d’addio del gruppo Arrivedorci. Nel 2019 coronano un sogno pubblicando “We Love The Beatles”, ovvero una raccolta di cover dei Beatles.

In un primo momento il disco esce solo in versione digitale, ma grazie ad una raccolta fondi e al supporto dei fan viene prodotta anche qualche copia fisica. Nel 2021, i Neri per Caso tornano al Festival di Sanremo, questa volta al fianco di Ghemon in un medley dedicato alle donne dal titolo L’Essere Infinito. La formazione attuale del gruppo è composta da Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo “Mimì” Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier. Mentre tra gli ex componenti abbiamo Diego Caravano, Joe Barbieri e Moris Pradella.



