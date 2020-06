New Amsterdam 3 ci sarà?/ Anticipazioni: Max ed Helen insieme?

New Amsterdam 3 ci sarà oppure no? Questa è la domanda che tutti si fanno a poche ore dalla messa in onda della seconda stagione del medical drama in onda oggi su Canale5. Max continuerà a gestire le emergenze del suo ospedale e non solo perché il finale lascerà in sospeso alcune domande di cui avremo le risposte solo nei prossimi mesi. Max ha chiuso la sua liason con Alice e sembra puntare di nuovo ad Helen che, intanto, è irretita dal suo dottore, Shin, che conosceremo proprio questa sera. Il dottore era destinato ad essere protagonista negli episodi finali tagliati per via dell’emergenza Coronavirus ma ci sarà modo di conoscerlo nella già annunciata New Amsterdam 3. La nuova stagione del medical drama NBC è stata già annunciata ma al momento non sappiamo bene se e quando andrà in onda.

NEW AMSTERDAM 3 CI SARA’?

I nuovi episodi non sono ancora stati girati e non abbiamo notizie certe sul ritorno del cast sul set di New Amsterdam 3. Quello che è certo è che Max Goodwin sarà ancora al centro della questione e non solo per via di quello che è successo in ospedale ma anche perché dovrà affrontare questo strano triangolo amoroso in cui sarà coinvolto con Helen e Shin ma anche l’addio di Reynolds. Il suo amico e dottore ha intenzione di lasciarlo ma lui non sembra intenzionato a distaccarsi da lui, non è ancora pronto per un altro addio, come andrà a finire per il nostro dottore? Dall’altro lato abbiamo Iggy e Kapoor. Il primo dovrà vedersela con i suoi ragazzi, e la sua complicata vita di papà e compagno, mentre il secondo avrà a che fare proprio con l’arrivo del suo nipotino, o almeno si spera.



