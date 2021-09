New York, cade in un tombino: volo di 10 metri/ Video, il salvataggio spettacolare

Un video davvero sorprendente quello che ci giunge da New York dove un uomo è caduto in un tombino, facendo un volo incredibile. Come potete notare dalle immagini pubblicate più sotto, le forze dell’ordine sono dovute entrare in azione per portare in salvo, e quindi in superficie, uno sfortunato cittadino della Grande Mela, dopo un “tuffo” di ben 10 metri nelle fogne della metropoli degli Stati Uniti. Non è ben chiaro come lo sfortunato newyorkese sia finito di sotto fatto sta che nel video che trovate in questa pagina si vedono gli uomini in azione mentre riportato in alto tramite apposita imbracatura il malcapitato.

Resta un mistero il perchè del volo, forse è la conseguenza del maltempo degli scorsi giorni che ha colpito New York e che ha provocato allagamenti in numerose zone della città, così come vi avevamo già riportato. Probabile comunque che il cittadino fosse semplicemente distratto e non abbia visto il buco, oppure, il tombino non era stato fissato bene e al passaggio della persona si sarebbe aperto provocando una voragine. Non si conoscono le condizioni fisiche dello sfortunato “tuffatore”, ma vedendo le immagini non sembrerebbe essere, fortunatamente, nulla di grave.

NEW YORK, CADE IN UN TOMBINO: POLIZIA LO SALVA. MA PER UNA FAMIGLIA IN UN SEMINTERRATO…

La cosa certa è che in questi ultimi giorni sono numerose le immagini che ci giungono dalla >Grande Mela legate a salvataggi vari conseguenza del terribile uragano Ida che ha causato più di 50 morti in totale sulla costa orientale degli Stati Uniti, ma anche milioni di dollari di danni.

La polizia ha diffuso un filmato nelle scorse ore del tentativo di soccorso da parte di due agenti dopo aver ricevuto una telefonata di emergenza di una famiglia che era rimasta intrappolata in un seminterrato allagato. Purtroppo, nonostante l’enorme sforzo dei poliziotti, i tre newyorkese non ce l’hanno fatta e quando le autorità sono giunte sul luogo segnalato hanno trovato solo i cadavere dei tre poveretti.

