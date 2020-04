NEW YORK, SUICIDA DOTTORESSA 49ENNE/ “In trincea contro il coronavirus: non ha retto”

Pubblicità

Con ogni probabilità non ha retto allo stress determinato dal combattere in prima linea contro il coronavirus, il male che oltre a colpire migliaia di pazienti aveva finito per contagiare anche lei: Lorna Breen, direttrice del pronto soccorso del New York Presbyterian Allen Hospital, è morta suicida all’età di 49 anni. Una notizia che scuote l’America, ormai da settimane nuovo epicentro del contagio e lontana dall’intravedere una luce alla fine del tunnel. In un articolo pubblicato sul New York Times è stato il padre di Lorna, medico a sua volta, a chiedere che la figlia venga ricordata come una vera e propria eroina per ciò che ha fatto. “Lei ha cercato di fare il suo lavoro. E il suo lavoro l’ha uccisa”, ha detto l’uomo, che ha aggiunto come la figlia non avesse precedenti di malattie mentali. Il papà della dottoressa ha detto che sua figlia aveva contratto il coronavirus ma che era tornata al lavoro dopo una settimana e mezza di convalescenza. L’ospedale l’ha mandata di nuovo a casa, prima che la sua famiglia intervenisse per portarla a Charlottesville.

NEW YORK, SUICIDA DOTTORESSA DI 49 ANNI

La dottoressa Lorna Breen non aveva precedenti di malattie mentali, ha detto il padre. Ma è stato proprio l’uomo ad ammettere al New York Times che l’ultima volta che aveva parlato con la figlia gli era sembrata distaccata, e lui aveva capito che c’era qualcosa che non andava. In quell’occasione la 49enne gli aveva parlato di una mole di pazienti che stavano morendo prima ancora di poter essere portati fuori dalle ambulanze. Tyler Hawn, un portavoce del Dipartimento di Polizia di Charlottesville, Virginia, ha detto in una e-mail che gli agenti hanno risposto domenica a una chiamata in cerca di assistenza medica:”La vittima è stata portata all’ospedale U.V.A. per essere curata, ma in seguito è morta a causa di lesioni autoinflitte”. Il padre di Lorna, nel colloquio con il NYT ha detto: “Era veramente in trincea in prima linea. Assicurati che sia elogiata come un’eroina, perché lo era. È una vittima come chiunque altro sia morto”.



