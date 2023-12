Neymar è stato lasciato da Bruna Biancardi/ Scoperti tradimenti con una modella di OnlyFans

Neymar è stato lasciato da Bruna Biancardi. Ad annunciarlo è stata la stessa modella, che attraverso i suoi canali social ha pubblicato un breve comunicato in cui si legge: “È una questione particolare, ma visto che sono quotidianamente legata a notizie, voci e battute, comunico che non ho nessuna relazione con nessuno. Siamo i genitori di Mavie e questo è il motivo del nostro legame. Spero che smettiate di collegarmi alle frequenti notizie. Grazie mille”. Secondo quanto riporta TgCom24.it così come altre testate, alla base della rottura vi sarebbe un tradimento di Neymar nei confronti della stessa Bruna Biancardi con una ragazza di OnlyFans, oltre ad alcune scappatelle che il calciatore della nazionale brasiliana, al momento fermo ai box per infortunio, aveva già confessato. Alla luce di queste continue “corna” la modella ha ben pensato di troncare definitivamente la relazione.

Come traspare dal messaggio, sembra che Bruna Biancardi sia stata informata da qualcuno circa gli ultimi tradimenti del compagno, e in seguito abbia scoperto dei messaggi che il calciatore avrebbe inviato ad una ragazza di OnlyFans attraverso cui chiedeva delle foto di nudo. Tra l’altro pare che Neymar non sia riuscito ad ottenere quanto richiesto visto che la giovane avrebbe replicato all’asso verdeoro di abbonarsi per poter visualizzare gli scatti bollenti richiesti. Neymar e Bruna Biancardi, che sono diventati genitori da sole poche settimane, avevano superato una crisi già per dei precedenti tradimenti avvenuti quando la stessa era incinta.

NEYMAR È STATO LASCIATO DA BRUNA BIANCARDI: IL PRECEDENTE TRADIMENTO E LE SCUSE

In quell’occasione il calciatore aveva pubblicato un post attraverso cui aveva chiesto pubblicamente scusa alla compagna: “Bru ti ho già chiesto di perdonarmi per i miei errori, per l’esposizione inutile, ma mi sento obbligato a uscire allo scoperto pubblicamente per riaffermarlo. Se una questione privata è diventata pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica”.

Sembra comunque che la coppia fosse tutto sommato aperta: lo sportivo poteva avere dei rapporti con altre donne ma non poteva baciare sulla bocca la partner ne andare con prostitute, ed inoltre doveva assicurarsi di prendere precauzioni e fare tutto ovviamente con discrezione. All’epoca del primo tradimento era venuta meno una di queste clausole e Bruna l’aveva perdonato ma ora la goccia che ha fatto definitivmente traboccare il vaso.

