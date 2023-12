Nicaragua, Miss Universo accusata di essere golpista/ “Partecipò alle proteste del 2018”

Poco meno di un mese fa la vittoria a Miss Universo, ora le accuse di golpe: montagne russe per Sheynnis Palacios. La 23enne lo scorso 18 novembre ha consentito al Nicaragua di vincere per la prima volta nella sua storia il titolo di Miss Universo, un evento accolto trionfalmente dal Paese guidato da Daniel Ortega e festeggiato in ogni modo possibile. Almeno fino a poco fa, considerando il cambio di direzione deciso dalle autorità.

Riscaldamento globale, "respiro umano fa male all'ambiente"/ Studio Uk "Contiene due gas serra"

Sui social network sono infatti circolate delle foto di Sheynnis Palacios alle manifestazioni pacifiche organizzate in Nicaragua nel 2018, definite “tentato golpe” dal governo autoritario di Ortega. Come riportato dal Corriere della Sera, la direttrice di Miss Nicaragua Karen Celebertti è stata costretta alle dimissioni con l’accusa di “cospirazione”, ma non è finita qui.

Alessandro Spada (Assolombarda)/ “Ue evita declino se forte, concreta e pro-industria”

Nicaragua, Miss Universo accusata di essere golpista

La vittoria di Palacios è stata festeggiata con la folla per strada e le bandiere, ma ora Miss Universo deve fare i conti con seri guai. Alla guida del contest dal 2001, la Celebertti è accusata di aver orchestrato la selezione con finalità politiche. La sua abitazione è stata perquisita e sono stati arrestati sia il marito Martin Arguello che il figlio Bernardo. Il dramma è iniziato quando sono circolate le immagini delle proteste di cinque anni fa: la Palacios era scesa in piazza con il cantante ora esiliato Carlos Mejia Godoy. La 23enne ha ribadito di non aver mai fatto politica, ma non c’è niente da fare. Il Corriere della Sera segnala che, solo per averla sostenuta in rete, il tiktoker Giovanny Lopez Acevedo è stato arrestato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA