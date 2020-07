Niccolò Agliardi/ Duetto e bacio con Vanessa Incontrada (20 anni che siamo italiani)

Partecipazione dal carattere molto intenso quella di Niccolò Agliardi a 20 anni che siamo italiani, il programma condotto quest’inverno da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che oggi, sabato 4 luglio 2020, viene riproposto in replica su Rai Uno per la gioia dei milioni di telespettatori che ne hanno decretato l’indubbio successo. Il passaggio di Niccolò Agliardi in trasmissione non può che essere associato al duetto al quale ha dato vita con Vanessa Incontrada sulle note del suo brano: “Di cosa siamo capaci”. Una canzone che parla di una famiglia particolare, come quella che del resto vede come perno centrale lo stesso Agliardi, papà affidatario di due bambini. L’emozione di cantare un pezzo così personale ha fatto breccia nel pubblico, contagiato dalla capacità comunicativa di Vanessa e Niccolò, reciprocamente affezionati l’uno all’altro al punto di voler concludere l’esecuzione del brano con un bacio sulle labbra frutto di stima.

Niccolò Agliardi: “Sono un padre affidatario”

Al termine dell’esibizione, Agliardi è stato presentato da Gigi D’Alessio come autore di canzoni per grandi artiste quali Arisa, Laura Pausini e…Vanessa Incontrada, come ha voluto rimarcare lo stesso Niccolò. Soffermandosi sul tema della sua esibizione, Agliardi ha spiegato: “Essere un papà affidatario vuol dire anche accettare di essere papà per un po’ per la legge. La sensazione che sto vivendo io è che possa esserlo per sempre. L’artista, famoso anche per la colonna sonora della fortunata fiction di Rai Uno “Braccialetti rossi”, ha infatti ricevuto in affido Federico, un ragazzo di 17 anni; dopo è stata la volta di un altro adolescente di 14 anni. Agliardi, che sulla sua vicenda personale ha scritto anche un libro, intervistato qualche mese da fa Vanity Fair ha ribadito il suo punto di vista: “Quando ti scatta il senso di paternità non torni più indietro, non riesci a dire dopo 20 giorni “ok ho sbagliato, basta”. Diventi un punto di riferimento imperituro e costante”.





