Nicola Carraro e Mara Venier/ Lontani per motivi di salute ma Natale in coppia

Mara Venier tornerà in prima serata su Rai 1 con La Porta dei Sogni. Quest’ulteriore impegno lavorativo la terrà lontana dal marito, Nicola Carraro, con cui è sposata dal 2006. Tra loro due c’è un legame fortissimo che supera anche ogni barriera geografica: da qualche mese, infatti, Carraro si trova a Santo Domingo per motivi di salute. Questo periodo di separazione però sta per finire perché, come rivelato dalla stessa Venier in un’intervista con Sorrisi, i due passeranno le vacanze di Natale insieme. La conduttrice ha raccontato che il 24 sera si ritroveranno soli soletti nella loro casa di Milano e poi il 25 passeranno la giornata con la famiglia, i figli e i nipoti. La zia d’Italia tornerà quindi a gioire della compagnia del suo Nicola, sempre presente anche nelle sue interviste con i personaggi televisivi che si accomodano nel salotto di Domenica In.

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ritornerà a casa per festeggiare il Natale

Grande festa in casa Venier-Carraro: finalmente Nicola tornerà dalla sua Mara a Milano. A quanto pare, le sue cure a Santo Domingo procedono nel migliore dei modi e questo gli permetterà di poter trascorrere il Natale con la moglie, che invece sarà impegnata con la conduzione dei suoi programmi fino al 22 dicembre. Carraro è stato costretto ad allontanarsi dalla città per respirare aria più sana, più pulita, come ha spiegato la stessa Mara Venier quando iniziavano a girare le voci di una presunta crisi tra i due. “Mi viene da dire finalmente, visto che non lo vedo da tre mesi”, ha ammesso la conduttrice di Rai 1, che alla fine potrà prendersi una bella pausa dai suoi impegni frenetici in compagnia delle persone che ama. Niente cenone cucinato sui fornelli di casa: “Sono troppo stanca. Magari andiamo a mangiarci una pizza tutti insieme, mi pare la cosa migliore”. La coppia poi verrà raggiunta da tutta la famiglia al completo, compresi i nipoti che le hanno fatto compagnia in questo periodo difficile.

Nicola Carraro e Mara Venier, una storia d’amore che dura da quasi vent’anni

Ogni volta che Mara Venier parla del suo Nicola le brillano gli occhi, tanto che non può fare a meno di commuoversi, come è successo in diretta a Domenica In quando lui le ha fatto una sorpresa al telefono. Nicola Carraro ha conosciuto la Venier nel 2000 e da allora sono inseparabili. Dopo una frequentazione di sei anni, sono convolati a nozze. Nonostante i diversi impegni lavorativi di entrambi, lui è un produttore quindi è spesso via per lavoro mentre lei è una delle conduttrici più attive e amate di Rai 1, il loro legame sembra indissolubile. Anche in questo momento particolare in cui il marito di Mara Venier si è dovuto allontanare da Milano per pensare alla sua salute, la coppia è rimasta più salda che mai. Nicola è una persona riservata ma nasconde un animo romantico, come dimostrano i post dedicati a sua moglie in occasione del loro anniversario e le bellissime rose recapitate direttamente sotto casa della conduttrice.



