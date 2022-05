Nicola Carraro, marito di Mara Venier/ “Mi tormenta fin dalle sei…”

Nicola Carraro, marito di Mara Venier: un amore longevo e ancora ruspante

Nicola Carraro è il marito della celebre conduttrice televisiva Mara Venier. I due si sono incontrati per la prima volta più di vent’anni fa e sono saliti all’altare nel 2006. Ancora adesso la coppia è molto unita e innamorata, come si evince dalla tante foto e video che spuntano sul web e che li riguarda. Mara Venier ha conquistato Nicola Carraro con la sua grande energia, la stessa che impiega quando trascorre del tempo coi suoi nipotini o in compagnia di amici di famiglia. Una cosa è certa: sia in casa che in tv Mara Venier è sempre un tornado. E anche sui social, non a caso, si mostra sempre indaffarata e spesso impegnata a fare grandi pulizie, oltre a cucinare manicaretti deliziosi per il marito.

Loredana Berté, arriva l'abbraccio della pace con Mara Venier? / "Ho ritrovato una cara amica"

Nicola Carraro su Mara Venier: “E’ già sull’attenti alle sei del mattino”

“Alle sei è già pronta sull’attenti a pulire…non gliene importa niente se io dormo ancora” , ha raccontato la sua dolce metà in una recente intervista il marito di Mara Venier. A quanto pare la conduttrice non riesce proprio a stare ferma e, nonostante abbia una colf che la supporta nelle faccende di casa, anche Nicola si dà molto da fare tanto che si cimenta ai fornelli per sorprenderla anche a tavola. Tra i due l’alchimia è ancora forte, a quanto pare il passare del tempo non ha intaccato il loro rapporto, lo ha solo rafforzato.

LEGGI ANCHE:

Domenica In/ Anticipazioni 22 maggio 2022: Diretta e ospiti: Luigi Strangis e…Da Jerry Calà a Renzo Arbore, gli ex di Mara Venier/ Il primo grande amore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA