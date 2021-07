Nicola Frangione, a petto nudo dal balcone durante il G20 a Matera/ “Avevo caldo”

Nicola Frangione è senza dubbio l’uomo del momento, essendosi affacciato a petto nudo dal balcone di casa sua durante il G20 a Matera. Eh sì, è andata proprio così: mentre ieri i potenti della Terra sfilavano per le vie di una delle località più suggestive d’Italia, il pensionato si è mostrato sul terrazzo di casa propria senza alcun indumento a coprirgli il petto e, in breve, la sua foto ha fatto il giro del web, richiamando l’attenzione di numerosi giornali e siti d’informazione, italiani e stranieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 LUGLIO/ +149 casi, ricoveri in ribasso

Radio Capital, per mezzo della conduttrice e giornalista Selvaggia Lucarelli, ha raggiunto telefonicamente il signor Frangione per chiedergli ulteriori lumi circa l’accaduto e circa l’ondata di popolarità che l’ha improvvisamente travolto: “Ho fatto semplicemente quello che mi andava, volevo leggere sul balcone, non ho pensato al G20. Poi ho visto le strade gremite con tutte queste persone in giacca e cravatta… Non ho realizzato subito che stavo a torso nudo. Vedere ‘sti poveracci con cravatta e abiti mentre sudavano… Che pena”.

Statua della Madonna “piange sangue”/ Vibo Valentia, attesa esiti accertamenti

NICOLA FRANGIONE, A TORSO NUDO DURANTE IL G20 A MATERA: “INSEGNAVO INGLESE…”

Durante il suo intervento a Radio Capital, Nicola Frangione, ex professore di inglese, ha raccontato che non voleva rassegnarsi al pensionamento e ha fatto ricorso alla magistratura del lavoro per chiedere di lavorare ancora, ma il giudice del lavoro non solo gli ha dato torto, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese legali. “Mi è sempre piaciuta la mia professione e insegnare inglese ai detenuti è stato affascinante, stimolante”, ha aggiunto l’uomo, rivelando dunque di avere anche esercitato il proprio mestiere all’interno di una struttura penitenziaria.

Omicidio Chiara Gualzetti, 16enne resta in carcere/ “Capace di intendere e volere”

Il signor Frangione ha acquistato casa nell’area dei Sassi di Matera negli anni Ottanta, ma ad oggi gli abitanti veri sono diminuiti di parecchio, in quanto “si promuovono forme sbagliate di accoglienza turistica. Dietro casa mia c’è un bellissimo albergo, però qui nella mia zona siamo 4 famiglie e basta”. Di sicuro, però, per la tranquillità e il pericolo contagi questa esiguità numerica è un toccasana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA