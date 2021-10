Nicola Savino/ “Ho un debole per la Vanoni, vorrei essere il suo Toy Boy”

Tutto pronto per Nicola Savino che si prepara a tornare in televisione con Le Iene a partire dal 5 ottobre su Italia uno. Per dieci puntate nelle quali verrà affiancato in studio da dieci donne diverse, oltre alle tre voci della Gialappa’s Band che commenteranno dietro le quinte. Nicola Savino a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato di essere pronto al suo ritorno in televisione con il linguaggio tipico delle iene, che ormai ha assimilato: “Ogni volta so esattamente cosa direbbe una iena rispetto all’argomento che sto affrontando. È quel modo di vedere le cose, quel sarcasmo, forse cinismo. Per quanto mi riguarda, essere Iena p un modo di vivere la vita con ironia e leggerezza, di alleggerire i temi caldi del programma o, se c’è da indignarsi, farlo con una battuta”.

Nicola Savino durante l’intervista ha ammesso di adorare tutto delle Iene, tranne il suo orario: “È un programma di prima serata e va in onda fino a tarda notte, io non sono gufo, ma allodola e anche se il martedì notte vado a letto tardi, il mercoledì mattina mi sveglio sempre alle sei e mezzo. Il fare tardi non mi manca per nulla”.

Le dieci co-conduttrici per Le Iene

Per tutte e dieci le puntate delle Iene accanto a Nicola Savino e alla Gialappa’s ci saranno dieci co-conduttrici di eccezione: “Io e la Gialappa’s faremo i padroni di casa, o le vecchie ciabatte, e loro saranno le nostre ospiti, nel senso più nobile, l’ospite è sacro”. Accanto al presentatore si alterneranno volti noti dello spettacolo come: Elodie, Elisabetta Canalis, Madame, Elena Santarelli, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni, Michela Giraud, Rocio Munoz Morales, Francesca Fagnani e Paola Egonu. Nicola Savino è curioso di affiancare Ornella Vanoni: “Per la quale, come mia mamma, ho un debole da sempre. Come cantavano questa estate Colapesce e Dimartino vorrei essere il suo Toy Boy” e su tutte le sue co-conduttrici non ha dubbi: “Le donne saranno più Iene in tutto rispetto agli uomini, tengono il punto molto più degli uomini e con molta più tenacia”.

Nicola, per cercare solidarietà proverà a chiedere aiuto alla Gialappa’s: “Solidarietà che non troverò, ci sarà un gioco al massacro nei miei confronti” e poi auspica ad un ritorno come co-conduttrice di Alessia Marcuzzi: “Sarebbe bello che tornasse anche lei lì, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo”.



