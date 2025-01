Nicolas Maupas, chi è l’attore lanciato da Mare Fuori: la carriera e gli inizi

Tra gli ospiti di Da noi a ruota libera troveremo anche Nicolas Maupas, il giovane attore che negli ultimi anni ha vissuto pagine speciali di carriera grazie al successo incredibile di Mare Fuori, prison drama che ha conquistato milioni di appassionati e telespettatori. Nel corso di una intervista concessa tra le colonne del noto magazine Vanity Fair, Nicolas Maupas ha colto l’occasione per parlare della sua carriera, sbocciata negli ultimi anni grazie alla fortunata fiction, capace di riscuotere un record dietro l’altro, e ovviamente i protagonisti ne hanno risentito in positivo:

“Il provino, invece, che ha cambiato tutto è stato quello di Mare fuori. L’ho fatto nei bagni dell’accademia in cui studiavo e per la prima volta per prepararlo ho chiesto aiuto” ha rivelato il giovane attore che ha deciso di tentare la carriera di artista grazie alla madre.

Nicolas Maupas e la battaglia della madre: “Inventavo storie per farla ridere”

Dietro alla carriera da attore di Nicolas Maupas si nascondono dei retroscena e dei gesti d’amore di un figlio per la madre, visto che il celebre interprete di Filippo in Mare Fuori ha iniziato a maturare la passione per lo spettacolo nella speranza di regalare un po’ di spensieratezza e di sollievo alla mamma, alle prese con la malattia tra le mura di casa:

“Lei in quel periodo era a casa malata e io inventavo storie e personaggi per farla ridere, immaginavo viaggi spaziali, avventure di pirati, e insieme guardavamo un’infinità di film” ha raccontato l’attore tra le pagine di Vanity Fair. Inoltre la naturale passione che nutriva per il cinema ha permesso allo stesso Nicolas Maupas di coltivare sempre di più quel suo sogno di fare l’attore, fino a quando non è riuscito a portare tutto ciò a compimento con grande successo.