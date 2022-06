Nicolas Vaporidis, come sta?/ In corsa verso la finale dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ancora ko!

Pericolo Scampato per Nicolas Vaporidis che dopo l’infortunio è tornato tra gli altri concorrenti per presenziare alla finalissima del programma. Nei giorni scorsi l’attore è stato costretto ad abbandonare momentaneamente il gioco per via di qualche complicazione fisica.

Il rientro in gioco del primo finalista è stato confermato direttamente dalla redazione del programma attraverso un post sulla propria pagina Instagram attraverso un filmato in cui Nicolas è intento a parlare con le due compagne di gioco Estefania Bernal e MariaLaura De Vitis. A Corredo della foto si legge la frase: “Nicolas Vaporidis torna dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto”.

Isola dei famosi 2022, perché non va in onda/ La pausa favorisce Nicolas Vaporidis?

Nicolas Vaporidis non abbandona il gioco all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis dunque al contrario del pensiero di molti non abbandonerà il reality e continuerà la sua strada direttamente fino alla finale a cui ha già un posto assicurato grazie a tutti i suoi fan che nel corso di questa avventura non hanno perso occasione per supportarlo.

L'Isola dei Famosi, guai fisici per Vaporidis/ Web insorge: "Doveva finire a maggio"

Un altro concorrente che, invece, ancora non ha fatto ritorno sull’Isola è stato Edoardo Tavassi, uno dei personaggi chiave e più amati dal pubblico che è stato trasportato in infermeria dove i medici decideranno se per lui sarà il caso di continuare il suo percorso nel reality o se rientrare in Italia.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis malore a L’Isola dei Famosi, si ritira?/ Esplode la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA