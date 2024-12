Alex Britti ha dovuto aspettare 49 anni prima di diventare papà. Il cantante romano, infatti, nel 2017 ha avuto il suo primo figlio: Edoardo. Il piccolo è nato dalla storia d’amore con la giovane Nicole, di 22 anni più giovane dell’artista. Parlando di lei, Britti l’ha descritta in passato come una donna molto semplice e sensibile: tra loro la sintonia è stata immediata nonostante i 22 anni di differenza. È nato così Edoardo, che ha portato una nuova linfa vitale nella vita del cantante.

Nonostante la fine della loro relazione, Alex non rimpiange assolutamente quanto accaduto con la ex compagna: dal loro amore, infatti, è nato il bambino che ha sovvertito qualsiasi priorità e ordine della vita del cantante. La separazione dalla mamma di suo figlio, e sua ex fidanzata, ha cambiato solo in parte la quotidianità dell’artista, che continua a vedere quotidianamente il bambino.

Alex Britti: “Non potrei pensare alla mia vita senza mio figlio”

“Quando è nato mio figlio si sono accese delle valvole in me che hanno funzionato perfettamente” ha raccontato a Repubblica Alex Britti. Dopo la fine della storia con Nicole, la mamma di suo figlio, l’artista ha trovato un accordo per un affidamento condiviso per vedere quanto più possibile il bambino: “Portavo mio figlio in vacanza ed è stato sempre tutto molto naturale” ha rivelato. Come spiegato, infatti, non immaginerebbe la sua vita senza vivere quotidianamente Edoardo.

Alex Britti ha un legame davvero molto speciale con suo figlio Edoardo: un rapporto descritto con le parole “complicità e intimità” dal cantante. Nonostante questo, Britti è stato chiaro: non vuole essere amico di suo figlio. Però ci divertiamo” ha raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera. Dunque, nonostante la fine del rapporto con Nicole, il figlio Edoardo è la vita di Alex, che passa con lui quanto più tempo possibile.

