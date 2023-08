Nicole Mazzocato: “Il mio compagno freddo con me? Falso!”/ Sfogo dell’ex di Uomini e Donne contro le critiche

Nicole Mazzocato difende il compagno Armando Anastasio dalle critiche del web

Nicole Mazzocato è nota al pubblico di Canale 5 per aver partecipato a Uomini e Donne alcuni anni fa. In studio conobbe Fabio Colloricchio, tronista che poi la scelse, e insieme iniziarono una storia d’amore. Fabio e Nicole però si lasciarono, e ad oggi entrambi hanno un nuovo compagno e sono genitori di un bambino. Nicole, nello specifico, presto sposerà il calciatore del Monza Armando Anastasio, che è però finito nel mirino delle critiche per la ‘freddezza’ spesso mostrata nei confronti della compagna sui social.

Critiche alle quali Nicole ha deciso di replicare, mettendole a tacere. “Il mio compagno distaccato? Diciamo che le foto non sono la sua passione… né farle, né scattarle. – ha spiegato l’influencer – No, non è scocciato! Non lo obbligo mai. Quando gli viene voglia di farle, le facciamo, molto tranquillamente. Tanto lo vedete…non sono una che posta in continuazione, né ho smania di raccontare ogni cosa. Pure io sono uguale, ho giorni dove non mi possono nemmeno guardare.”

C’è però chi ha incalzato, facendole notare che il futuro marito appare addirittura freddo nei suoi riguardi. Nicole Mazzocato ha però smentito: “No, Armando è l’uomo più passionale e più premuroso che abbia mai conosciuto. Il fatto di essere riservati e di non mettere limoni, baci e abbracci nei social non vuol dire che ci sia della freddezza. Vi prego, non credete a tutte le cose che vedete sui social.” Nicole ha anzi rivelato che il loro desiderio è quello, in futuro, di avere un altro figlio: “Sia io che Armando abbiamo rispettivamente un fratello (io) e due sorelle (lui) e vorremmo che anche Paolo avesse un fratellino o una sorellina.”

