Nicole Pallado: “Sono rifatta, non mi nascondo”/ Groppelli: “Non è un bel vedere!”

Si parla di bellezza e di chirurgia nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e tra gli ospiti Barbara D’Urso presenta l’influencer Nicole Pallado. La bellissima ragazza ha fatto discutere qualche tempo fa per aver mostrato su Instagram il suo lato B senza alcun fotoritocco e con cellulite ben in vista. Un gesto da molti apprezzato, anche se altri hanno puntato lo sguardo su un altro aspetto della modella. Tanti l’hanno infatti accusata di essere ‘tutta rifatta’. Un argomento del quale si discute anche nello salotto della D’Urso. Nicole, però, non ha alcun timore ad ammettere che è la verità: “Io ho sempre fatto vedere tutto. Sono rifatta. Ho rifatto il naso e il seno. Ho fatto il filler alle labbra. – poi spiega che – La prima volta che ho rifatto il naso un chirurgo molto famoso mi ha sbagliato, mozzandolo del tutto.”

Patrizia Groppelli critica Nicole Pallado: “Troppo tirata!”

In studio c’è anche la scatenatissima Patrizia Groppelli che, come sempre, non ha peli sulla lingua e ammette il suo dissenso in merito ai ritocchi estetici della Pallado. “Ma perché ti sei ridotta così? Non è un bel vedere!” ammette la Groppelli. E, pur apprezzandone ‘il buon cuore’, ritiene che abbia un po’ esagerato nel ‘tirarsi’. “È una bellissima ragazza ma sei molto tirata e finta in faccia. A 24 anni fai così, a 50 anni cosa fai? Alla mia età cadi per terra!” A difenderla, in collegamento, c’è Guendalina Tavassi: “Ma se non si piaceva! Ha fatto bene, per me è bellissima“, sottolinea l’ex gieffina sulla Pallado.



