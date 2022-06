Nicoletta Zampillo, moglie Leonardo Del Vecchio/ La ex Luciana Nervo e la relazione con Sabrina Grossi

Luciana Nervo: prima moglie di Leonardo Del Vecchio

Leonardo Del Vecchio, imprenditore milanese e fondatore di Luxottica, è morto all’età di 87 anni presso la clinica San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. L’imprenditore si è spento circondato dall’affetto della sua numerosa famiglia. Del Vecchio si era sposato una prima volta con Luciana Nervo, che ha lavorato al suo fianco ai tempi in cui il successo era ancora un sogno remoto. La coppia ha avuto tre figli: Claudio, Marisa e Paola. Solo il primogenito è entrato nell’azienda di famiglia, che ha lasciato alcuni anni fa a causa di alcuni dissapori con il padre. Dopo il divorzio, Leonardo Del Vecchio ha sposato nel 1997 Nicoletta Zampillo, dalla quale due anni prima aveva avuto il suo quarto figlio Leonardo Maria. All’epoca lei aveva 38 anni, lui 62.

La seconda e terza moglie Nicoletta Zampillo, la relazione con Sabrina Grossi

Leonardo Del Vecchio e Nicoletta Zampillo si conoscevano da molto tempo: il padre di lei era stato infatti uno dei primi rappresentanti di occhiali Luxottica per Milano e la Lombardia. Anche per lei era il secondo matrimonio: era stata la moglie di Paolo Basilico, fondatore del Gruppo Kairos. Dopo poco tempo, il matrimonio con Nicoletta andò in crisi e il patron di Luxottica iniziò una relazione con la investor relator Sabrina Grossi. Dalla relazione nacquero altri due figli: Luca e Clemente. Nel 2010, dieci anni dopo il loro divorzio, Nicoletta Zampillo e Leonardo Del Vecchio si sono risposati. Il patrimonio del fondatore di Luxottica sarà così diviso: il 75% suddiviso tra i sei figli (il 12,5% ciascuno) e il restante 25% passerà direttamente alla moglie Nicoletta.

