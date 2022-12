Nicolò Bongiorno, chi è/ La madrina Giulietta Masina e i figli Stella, Elia e Luce

Nicolò Bongiorno, chi è il figlio di Mike Bongiorno

Nicolò Bongiorno è il secondo figlio, nato nel 1976, di Mike Bongiorno e della moglie Daniela Zuccoli. Il maggiore dei fratelli si chiama Michele (nato nel 1972) il più piccolo di casa è Leonardo, nato nel 1989 dopo una crisi della coppia: “Ci siamo lasciati per oltre un anno, mi sono messa con un altro, Mike ha scatenato gli avvocati. Siamo tornati assieme e abbiamo concepito Leo”, ha rivelato la moglie di Mike a Repubblica. Nicolò Bongiorno è un regista, sceneggiatore e produttore. Il suo debutto alla regia avviene nel 1994, a soli diciotto anni, e lo vede produrre e dirigere lo spettacolo teatrale Godot’s Bop, libero adattamento dell’opera di Samuel Beckett “Aspettando Godot” a Edimburgo. Ha lavorato con Woody Allen alla produzione della pellicola “La dea dell’amore” nel 1995 e l’anno dopo ha fatto da assistente alla regia di Dario Argento in “La sindrome di Stendhal”.

Nicolò Bongiorno: i tre figlie e la società di produzione “Allegria”

Per quanto riguarda la vita privata, Nicolò Bongiorno ha avuto tre figli: Stella (2003) Elia (2005) e Luce (2009). Poco prima di morire il padre Mike stava guardando una foto dell’ultima nipotina, come ha raccontato Daniela Zuccoli a La stampa: “Gli ho mostrato sul telefonino la foto dell’ultima nipotina appena nata: era in clinica che faceva la lampada contro l’ittero… Che bella, ha commentato Mike, sembri tu che prendi il sole…”. Nicolò Bongiorno ha chiamato la sua società di produzione “Allegria”, parola che il padre Mike usava sempre in televisione: “Nello studio di Rischiatutto in un momento particolarmente difficile con la redazione mio padre se ne uscì con questo motto, nato per sdrammatizzare, e che si è trasformato nel suo cavallo di battaglia per salutare gli italiani”, ha raccontato a Libero. Non tutti sanno che la madrina di battesimo di Nicolò Bongiorno è Giulietta Masina, moglie di Federico Fellini.

