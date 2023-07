Nicolò Cutugno, chi è il figlio di Toto Cutugno nato da un tradimento del cantante/ “Mia moglie Carla…”

Toto Cutugno: il tradimento della moglie Carla e la nascita del figlio Nicolò

Toto Cutugno è una delle grandi voci della canzone italiana e, nella puntata di Techetechetè di questa sera, in onda su Rai1, gli verrà dedicato un piccolo spazio. Cantautore, paroliere e compositore, i suoi più grandi successi sono entrati di diritto nella storia della musica italiana. L’italiano ha conosciuto un vero e proprio boom nel 1983 ed è forse diventata la sua canzone più popolare e più cantata, in Italia e non solo. Nel 1990, poi, trionfa in Europa all’Eurovision Song Contest con il brano Insieme: 1992.

Oltre alla sua ricca carriera costellata di grandi successi, Toto Cutugno ha sempre avuto a cuore i suoi più cari affetti nel privato. Della sua vita sentimentale non si conoscono molte informazioni, essendo piuttosto riservato. Sappiamo però che è sposato con Carla e che ha un figlio di nome Nicolò, nato però da una relazione extraconiugale.

Toto Cutugno: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto“

Era stato lo stesso Toto Cutugno a parlare di suo figlio Nicolò e della sua movimentata vita sentimentale, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2018. In quell’occasione aveva parlato del tradimento ai danni della moglie, la quale lo perdonò e gli chiese di riconoscere il figlio e dargli il suo cognome: “Ero e sono sposato con Carla e volevo un figlio. E questo figlio, Nico, l’avevo avuto da Cristina. Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto. Al contrario, la prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome“.

Di Nicolò Cutugno si hanno davvero poche informazioni a disposizione, essendo lontano dal mondo dello spettacolo. Alcuni dettagli del ragazzo sono però stati forniti da papà Toto Cutugno, nel corso di quell’intervista: “Oggi ha 28 anni, è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare“.











