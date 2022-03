Nicolò Scalfi, la mamma “Non ama Vera, sono gli ormoni”/ E gela la D’Urso sullo show…

Si è tornati a parlare de La Pupa e il Secchione Show 2022 nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha avuto tra i suoi ospiti anche la madre di Nicolò Scalfi, Nadia, che partecipa allo show nel ruolo di secchione. La donna, poco avvezza al mondo dello spettacolo, attira subito le simpatie dei presenti, con battute che spesso gelano lo studio. La donna, infatti, ammette di non seguire molto il figlio nello show perché “Non guardo queste trasmissioni, con tutto il rispetto”.

Inizialmente gelata dalla dichiarazione, la D’Urso poi si scioglie in una risata, mentre la donna corregge il tiro, dichiarando che “La mattina mi sveglio molto presto per il lavoro che faccio”. Nonostante ciò, è comunque riuscita a farsi un’idea del rapporto che Nicolò ha creato con la sua pupa Vera Miales ed è proprio su questo che si esprime successivamente.

Nadia, la mamma di Nicolò Scalfi difende Vera Miales

“Nicolò è molto attratto da Vera”, le fa notare la D’Urso, parlando quasi di amore. La signora Nadia però smentisce e parla anzi di attrazione: “Io conosco bene mio figlio e lui è molto difficile a innamorarsi. – precisa – Non è amore, lui è un uomo, sono gli ormoni. Vorrei vedere ad avere una bella ragazza così a dormirgli vicino…. Vera è una donna bellissima ma come lo sono tutte le altre ragazze, è anche molto dolce…” La signora, dunque, parla di amicizia e difende Vera dagli attacchi ricevuti in studio anche da parte di Guenda Goria. Proprio a lei, infatti, dice: “Io lavoro in un ricovero e Amedeo Goria non mi sembra che abbia bisogno di una badante, può stare tranquilla!”.

