Nigeria, 317 studentesse rapite da gruppo armato/ “Non cederemo al ricatto”

Nuovo maxi-rapimento in Nigeria. Come reso noto dalle autorità, ieri – venerdì 26 febbraio 2021 – 317 studentesse sono state rapite da un gruppo armato dopo un blitz nella scuola statale di Zamfara, nel Nord-Ovest del Paese. Secondo quanto ricostruito dal governo nigeriano, le giovani sono state portate via dai loro ostelli nella città di Jangebe.

Nel corso dell’attacco armato è stato ucciso un agente di polizia: «Hanno agito a bordo di 20 mezzi e hanno portato le ragazze nella foresta. I banditi sono arrivati all’1.45 del mattino e hanno agito fino alle ore 3.00. La cosa sconvolgente è che c’è un posto di blocco militare a circa quattro minuti dalla zona del rapimento», ha reso noto una fonte ben informata. Negli ostelli vivono circa 500 studenti, alcuni di loro sono riusciti a fuggire.

Nigeria, 317 studentesse rapite da gruppo armato

Un portavoce della polizia della Nigeria ha reso noto che è stata avviata un’operazione di ricerca e salvataggio. La madre di una delle 317 studentesse rapite ha ricostruito quanto accaduto: «Mia figlia è tra coloro che sono state portate via, ho visto le sue cose lasciate per strada. Credo che sia stata portata via mentre era in pigiama, ho ritrovato il suo hijab e la sua uniforme scolastica». Non è tardato ad arrivare il commento del presidente della Nigeria, Muhammdu Buhari: «Condanno il disumano rapimento delle studentesse, il governo non cederà all’estorsione dei banditi che prendono di mira alunni innocenti sperando nel pagamento di importanti riscatti». Nelle ultime sono scese in campo anche Ue e Onu, così l’alto rappresentante di Bruxelles Josep Borrell: «Chiediamo il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, compresi gli studenti sequestrati più di una settimana fa in un’altra scuola. I minori non devono subire le conseguenze dei conflitti». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: ricordiamo che qualche settimana fa in Nigeria era stato registrato il rapimento del vescovo Moses Chiwke, poi rilasciato dopo pochi giorni.



