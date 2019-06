Nikolai von Bismarck/ Video, il fidanzato di Kate Moss scambiato per un fan: è rissa!

Kate Moss torna al centro della cronaca. A fare notizia stavolta non è però la supemodella britannica, bensì il suo fidanzato. Stiamo parlando di Nikolai von Bismarck, il giovane conte 32enne, fidanzato della stilista 45enne. Tutto è accaduto all’ingresso della sfilata di moda Dior Homme, dove Nikolai è stato fermato dal bodyguard, impedendogli dunque di entrare e seguire la sua fidanzata. L’uomo ha infatti creduto che Bismarck fosse un semplice fan che stesse dunque anche infastidendo la Moss. A documentare l’accaduto è stato Celebrities in Paris, tramite un video postato sul suo account Twitter. Questo testimonia la dura reazione del giovane fidanzato di Kate Moss che, tenuto lontano a forza dall’ingresso, ha reagito con altrettanta furia.

Nikolai von Bismarck, sfiorata la rissa per il fidanzato di Kate Moss

Nel video che sta facendo il giro del web, Nikolai von Bismarck cerca di raggiungere Kate Moss verso l’ingresso della sfilata di Dior ma viene trattenuto con la forza. La Moss si guarda indietro per capire cosa stia accadendo e si vede il conte respingere per l’ennesima volta i tentativi del bodyguard. Solo dopo una sfuriata, Bismark si libera e riesce a raggiungere la sua fidanzata. Per chi non lo conoscesse, Nikolai von Bismarck è nato il 29 dicembre 1986 ed è un fotografo di origini tedesche e britanniche. Come si può facilmente intuire leggendo il nome, appartiene alla nobile casata dei Bismarck e, quindi, al celebre Cancelliere di ferro, conte Ottone von Bismarck.

#PFW Jamie Hince membre du groupe The kills aussi connu pour être l'époux de Kate Moss à pris part à une violente altercation avec un membre de la sécurité du défilé Dior qui l'aurait pris pour un Fan pic.twitter.com/tHZu2Jlkxn — Celebrities in Paris (@celebsinparis) June 21, 2019





