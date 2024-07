Chi è il marito di Nilde Iotti?/ L’amore ‘scandalo’ con Palmiro Togliatti, contro il partito e le malelingue

Nilde Iotti ha avuto un marito? La storia d’amore che fece gridare allo scandalo tra Palmiro Togliatti e Nilde Iotti

Correvano gli anni quaranta quando Nilde Iotti incontrò l’allora leader del PCI, Palmiro Togliatti che non divenne però mai suo marito. Fin dal principio la loro storia d’amore stata caratterizzata da grandissimo coraggio e tanta passione, ingredienti che hanno accompagnati la coppia per ben diciotto anni. Un amore che fece gridare allo scandalo e che presentò ai due innamorati diversi ostacoli lungo il cammino: dalle critiche delle malelingue all’opposizione della stessa politica e dei compagni di partito.

Furono in primis i collaboratori di Palmiro Togliatti ad ostacolare la sua relazione con Nilde Iotti, in quanto già sposato ed esposto pubblicamente come leader del partito. Senza contare che Palmiro aveva anche un figlio, oltre ad essere ventisette anni più grande della sua Nilde. Tutte situazioni che non hanno impedito a Iotti e Togliatti di vivere il loro amore e di adottare Marisa Malagoli, la sorellina di uno degli operai coinvolti mortalmente negli scontri della manifestazione modenese del 1950.

Palmiro Togliatti e Nilde Iotti più forti di tutto, una relazione che cominciò in gran segreto…

Tra i due fu amore a prima vista, ma decisero di uscire allo scoperto soltanto sul finire degli anni quaranta, dopo aver vissuto la loro relazione in segreto per qualche tempo. “Forse è bene che tronchiamo. I problemi che si pongono fra noi sono ormai troppi e troppo grandi”, scriveva lei nel 47. Ma Palmiro Togliatti non mollò la presa di un solo millimetro e proprio come nella sua vita politica, anche in quella sentimentale decise di combattere contro tutto e tutti per la “sua” Nilde Iotti.

“Non ti lascio andare via, neanche se me lo chiede il partito”, scriveva il leader del PCI, sfidando i suoi colleghi di partito che arrivarono ad auspicare un provvedimento nei suoi confronti. Ovviamente non cambiò nulla, perché l’amore tra Nilde e Palmiro era più forte di tutto. L’uomo però non è mai diventato il marito di Nilde Iotti.











