Nino Calabrò e Francesca Di Dio, fidanzati morti in Inghilterra/ Arrestato un 21enne

Due ragazzi italiani sono stati trovati morti in Inghilterra. Si tratta di una giovane coppia di messinesi, i cui cadaveri sono stati rinvenuti all’interno di una casa a Thornaby-on-Tees, nella contea del Nord Yorkshire. La polizia inglese ha rivelato l’identità delle vittime: Nino Calabrò di Barcellona Pozzo di Gotto e Francesca Di Dio di Montagnareale. I due ragazzi, che hanno poco più di vent’anni, erano fidanzati dal settembre 2019 e si trovavano nel Regno Unito perché il giovane aveva trovato lì lavoro nel settore della ristorazione, mentre la fidanzata era andata a trovarlo in occasione delle vacanze di Natale.

I corpi dei due italiani sono stati scoperti mercoledì alle ore 15 italiane da amici che si erano preoccupati perché nessuno dei due rispondeva al telefono. Stando a quanto riportato dalla BBC, c’è già un sospettato. Infatti, la polizia inglese avrebbe arrestato un 21enne accusato del duplice omicidio. In ogni caso, si chiede l’aiuto dei vicini di casa per raccogliere quante più informazioni utili sul duplice omicidio, che sarebbe avvenuto tra le 10 e le 11 di mercoledì.

CHI SONO I DUE FIDANZATI TROVATI MORTI

Nino Calabrò, originario di Milazzo ma residente da alcuni anni a Barcellona Pozzo di Gotto, lavorava anche come croupier al Grosvenor G Casino di Stockton-on-Tees. Nella sua pagina Facebook viene fissata al 27 settembre 2019 la data del fidanzamento con Francesca Di Dio. Invece nel 2016 si era iscritto all’università a Messina. Nel loro ultimo post social, risalente al 7 dicembre scorso, facevano un occhiolino verso l’obiettivo del cellulare di Francesca. La polizia inglese ha anche lanciato un appello: «Chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti», ha dichiarato l’ispettore capo della polizia locale Peter Carr.

