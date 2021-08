Nino Cartabellotta/ “Autunno e inverno sicuri dipendono dagli over 50 no vax”

Il professor Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, è stato in collegamento ieri sera con il programma di Rete Quattro, Stasera Italia Weekend, e nell’occasione ha commentato le ultime scene di assembramenti giunte da numerosi locali d’Italia nel fine settimana: “Errare è umano perseverare è diabolico, insistere nella perseveranza è incommentabile – spiega Nino Cartabellotta senza troppi mezzi termini – in assenza di responsabilità sociale non c’è forma di controllo che possa tenere, se dopo 18 mesi non abbiamo ancora capito come si diffonde il virus, quali sono i comportamenti da tenere e quelli vietati è ovvio che poi ciascuno decide di organizzarsi come vuole e come può per mantenere una serie di attività economiche”.

“Ma così – ha sottolineato – diamo una mano solo al virus che come sappiamo ha rialzato la testa durante l’estate e che tutto sommato ci ha consentito di salvare la stagione turistica grazie alla campagna vaccinale”. Sul vaccino anti covid Nino Cartabellotta ribadisce il concetto già espresso in precedenza: “Tutti gli studi che abbiamo disponibili dicono che il vaccino raggiunge protezione di comunità quando si aggiungono i dispositivi individuali, si evitano assembramenti e ci si comporta bene”.

NINO CARTABELLOTTA: “ABBIAMO ANCORA UNA BUONA FETTA DI OVER 50 NON VACCINATI”

“L’elemento oggi di grande criticità – prosegue – è che noi abbiamo ancora una grande parte della popolazione suscettibile al ricovero, gli over 50 non vaccinati. Per carità si tratta di una libera scelta ma quello che è successo in Sicilia dove il 20% over 50 non vaccinati (in Puglia solo il 7%)… se non entriamo nell’ottica che il vaccino ci serve a proteggere persone fragili ed evitare nuove chiusure, il vero nocciolo della questione sarà questo: autunno e inverno saranno sicuri quanto più sarà alta la percentuale di persone vaccinate, in particolare quelle over 50”.

In studio passa quindi il servizio di una dottoressa che si è apertamente schierata contro il vaccino anti covid: “Da medico mi fa venire brividi – commenta ancora Nino Cartabellotta – e dall’altro queste dichiarazioni mi consigliano che le decisioni di sospendere i sanitari no vax credo siano inevitabili. Diffondere fra i propri pazienti informazioni non veritiere rispetto a quello che sono i dati di efficacia del vaccino, credo sia contrario ad ogni evidenza scientifica e a ogni principio etico che ogni medico debba tenere”.



