Nino D’Angelo nonno per la quarta volta/ “È nato Gaetano” figlio del primogenito Toni

Oggi, 8 luglio 2021, è un giorno di grande gioia per Nino D’Angelo. Il celebre cantante napoletano festeggia infatti la nascita del suo nipotino, il quarto. L’annuncio è arrivato da Instagram, dove Nino ha condiviso una foto del piccolo appena nato e una didascalia che annuncia il lieto evento. “Eccolo….3chili e 800…Si chiama Gaetano D’Angelo ed e’ il quarto dei miei nipoti…Che bellezza”, ha scritto il cantante, immortalando il nipotino tra le braccia della mamma. Il piccolo Gaetano – che prende dunque il nome del nonno – è figlio di Antonio D’Angelo (detto Toni), primogenito dell’artista, e della giornalista casertana Roberta Buonpane. Tanti cuoricini rossi accompagnano l’annuncio di Nino D’Angelo, al settimo cielo per la nascita del suo quarto nipote: prima di lui ha infatti avuto una nipotina e altri due maschietti.

Nino Esposito sosia Nino D'Angelo/ "Perché attaccate neomelodici?" E Alberto Matano..

Nino D’Angelo nonno per la quarta volta: gli auguri di Gigi D’Alessio

Non sono mancati gli auguri di amici e colleghi di Nino D’Angelo sotto al post su Instagram che annuncia il lieto evento. Tra i primi Gigi D’Alessio, con un “Auguriiiiiiiiiii Nino” e tanti cuorinini azzurri. Seguono quelli di altri colleghi come Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Quest’ultimo, in particolare, ha scritto “Augurissimi Nino per questa ennesima Gioia”. Ricordiamo che Antonio D’Angelo, figlio primogenito di Nino e meglio noto come Toni, è un regista e sceneggiatore, ed è nato dal matrimonio del cantante con Annamaria Gallo nel 1979. Dall’unione è nato anche, nel 1983, Vincenzo, che oggi fa il giornalista.

Annamaria Gallo, moglie Nino D'Angelo/ Coppia da 40 anni: "Siamo cresciuti insieme"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)

LEGGI ANCHE:

Nino D'Angelo/ "Io e Gigi D'Alessio? Due primedonne!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA