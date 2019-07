Nino Frassica/ Presenta il “Libro della barzelletta” (La sai l’ultima?)

Nino Frassica sarà uno dei grandi ospiti della finale di La sai l’ultima? che andrà in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 26 luglio 2019. Il comico siciliano sarà uno degli assi nella manica di Ezio Greggio, che prevede di concludere con il botto la Digital Edition del programma. In questa nuova parentesi, Frassica rimarrà fedele al tema delle barzellette che in tante puntate ha messo l’uno contro l’altro diversi concorrenti e i tre Capitani. “Presenterà il Libro della barzelletta“, rivela Greggio su Instagram. Frassica infatti leggerà in anteprima il contenuto del suo testo, fatto di 600 pagine e da un’unica barzelletta. Un po’ sulla falsa riga del suo Novella Bella, che in tanti mesi ha condiviso sia grazie al solotto di Fabio Fazio, Che tempo che fa, sia in altre tante occasioni dal vivo. Il mese di luglio poi sembra aver già portato tanta fortuna a Frassica, fra gli interpreti più richiesti del piccolo schermo italiano. Sarà alla guida infatti de I Fratelli Caputo al fianco di Cesare Bocci e Gabriella Pession, una nuova fiction che andrà presto in onda su Rai 1.

Nino Frassica: tante risate, pochi social

Nino Frassica non è abituato ai social e non intende nemmeno sfruttare le diverse piattaforme per promuovere la propria carriera. Difficile intuire tra l’altro quale sia il suo account ufficiale su Instagram, data la presenza di diversi profili creati da fan. Per riuscire a distinguersi dai fake, il comico siciliano ha sottolineato nel nickname la parola “official”, ma sembra che siano in pochi ad aver intuito che si tratta proprio del suo account. Lo dimostra l’esiguo numero di follower che lo segue, meno di 3 mila. Un dato che spinge a riflettere, visto che Frassica è molto popolare e che ha un seguito senza pari in tutto lo Stivale. Lo dimostra la sua vittoria in Don Matteo, che presto ritornerà con la sua dodicesima stagione sul piccolo schermo della Rai. In una delle ultime foto pubblicate lo vediamo tra l’altro in coppia con Terence Hill, protagonista di una fiction di sicuro successo. Nino invece riveste i panni del suo storico Maresciallo Cecchini, sempre pronto a regalare battute e gag surreali al pubblico. Sarà forse nelle vesti di Carabiniere che lo vedremo questa sera a La sai l’ultima?. Può essere. Del resto Frassica non potrebbe che sfruttare uno dei suoi personaggi più noti per fare il suo ingresso nel programma di Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA