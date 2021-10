NO GREEN PASS INCONTRO PATUANELLI PUZZER/ Trieste, le richieste

Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha incontrato i rappresentanti del “Coordinamento 15 ottobre“. Rappresentati da Stefano Puzzer, volto principale della protesta che ha coinvolto i portuali di Trieste, al governo hanno chiesto il ritiro dell’obbligo del Green Pass per accedere ai posti di lavoro e dell’obbligo vaccinale già disposto per alcune categorie di lavoratori. Subito dopo è stato proprio il ministro del Movimento 5 Stelle a parlare di un “incontro cordiale, in cui Stefano Puzzer, in qualità di portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha avanzato tre richieste specifiche. Come rappresentante del Governo ho preso l’impegno di riferire dell’incontro in Consiglio dei Ministri“. Al termine dell’incontro, Puzzer e gli altri manifestanti hanno fatto ritorno in Piazza Unità d’Italia, al centro di trieste, invocando “libertà” ma “niente violenze“.

Giuliano Urbani/ "Berlusconi, farsi trainare da Meloni-Salvini sarebbe un suicidio"

PATUANELLI INCONTRA NO GREN PASS

Patuanelli ha aggiunto: “Abbiamo tutti convenuto sull’importanza di mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza“. Un auspicio che per il momento sembra essere condiviso anche dai manifestanti, circa un migliaio, che hanno riempito la piazza, comunque sotto il controllo di un imponente schieramento di forze dell’ordine. Spicca al colpo d’occhio la presenza dei gilet gialli dei portuali arrivati anche da Genova. Molto nervosismo e insulti nei confronti delle decine di giornalisti presenti. Il Coordinamento 15 ottobre in una nota hanno annunciato che le “manifestazioni di piazza sia a Trieste sia in tutta Italia proseguiranno, pacificamente, fino a quando il governo non accoglierà le richieste avanzate. Il ministro si è impegnato ad aprire un canale diretto con il Coordinamento“.

LEGGI ANCHE:

Open Arms: al via processo a Palermo con Salvini/ Rischia una pena fino a 15 anniNUCLEARE, VON DER LEYEN APRE: "NE ABBIAMO BISOGNO"/ Draghi: "Tema divisivo in UE"

© RIPRODUZIONE RISERVATA