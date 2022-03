Noi, fiction Rai 1/ Anticipazioni quarta puntata: Problemi tra Rebecca e Daniele

Noi, anticipazioni fiction Rai 1: due nuovi episodi

Domenica 27 marzo 2022 andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata di “Noi” la fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino tratta dalla serie statunitense “This is us” che tratta le vicende della famiglia Peirò. I due nuovi episodi di Noi, il settimo e l’ottavo, saranno intitolati La Baita e La casa. Il primo episodio è incentrato su Daniele, che dopo il ritrovamento della lettera, che ha riacceso le sofferenze del passato, avvenuto la settimana scorsa ha deciso di non voler perdonare sua madre Rebecca.

ANTICIPAZIONI NOI PUNTATA 27 MARZO/ Cate pronta all'intervento, Daniele furioso!

Non solo con Daniele, per Rebecca ci saranno attriti anche con Cate in merito alle diverse posizioni sulla scelta di ricorrere al bypass gastrico. I due fratelli si recheranno in campagna per schiarirsi le idee e troveranno Claudio in compagnia di Chiara intenti a trascorrere un Capodanno romantico.

Anticipazioni noi, quarta puntata: Pietro e Rebecca sotto choc

L’ottavo episodio di Noi si aprirà nuovamente nel passato, negli anni ’80 quando Pietro e Rebecca rimarranno sotto shock quando scoprono di essere in attesa di tre gemelli e si metteranno alla ricerca di un appartamento più grande in cui non mancheranno anche le preoccupazioni per la situazione economica della futura famiglia, così Rebecca sceglierà di farsi aiutare dalla sua famiglia.

NOI/ Anticipazioni terza puntata, diretta: Daniele ha scoperto la verità e ora...

Con un ulteriore salto temporale si ritornerà nel presente con i fantastici tre alle prese con nuovi probelmi: Cate preoccupata per la salute di Teo, Daniele alle prese con le ristrettezze economiche e Claudio impegnato a uscire indenne dalle situazioni amorose e lavorative. Mimmo invece, vivrà un momento di sollievo dopo aver ritrovato una persona del suo passato.

Anticipazioni noi, quarta puntata: i guai finanziari di Daniele

Le anticipazioni di Noi rivelano che Pietro, sempre più determinato e al settimo cielo, vorrebbe cavarsela unicamente con le proprie forze, mentre Rebecca pare più orientata ad accettare l’aiuto della famiglia. Come accennavamo, nel presente i fratelli Peirò sono alle prese con diverse problematiche: Cate è molto preoccupata per la situazione clinica Teo, mentre Daniele è alle prese con dei guai finanziari.

Aurora Ruffino/ "Il ruolo di Rebecca in Noi? Percorso di vita dai 30 fino ai 60 anni"

Ricordiamo che su Raiplay sono già disponibili i primi sei episodi della stagione e che dopo la messa in onda della quarta puntata, saranno accessibili anche gli episodi di questa sera. Nel cast della fiction, naturalmente, ritroviamo Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone figurano, tra gli altri, anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.











