Noi, Fiction Rai 1/ Anticipazioni terza puntata: La famiglia Peirò festeggia Natale!

Noi trama puntata 20 marzo della fiction Rai

Questa sera andrà in onda la terza puntata della fiction Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino adattamento della serie cult americana This is Us. Durante la terza puntata andrà in onda il quinto e il sesto episodio della serie tv. Il primo è intitolato “Fratelli” in cui i fantastici fratelli hanno sedici anni e sono nel pieno dell’adolescenza in cui Cate è afflitta dal proprio aspetto fisico, mentre Claudio e Daniele litigano continuamente.

Aurora Ruffino/ "Il ruolo di Rebecca in Noi? Percorso di vita dai 30 fino ai 60 anni"

Rebecca intanto nella fiction Noi, riceve dal suo vecchio amico Orso l’invito a partecipare ad un provino come cantante anche se Pietro non riesce ad essere felice di questa scelta di sua moglie che si allontanerebbe dalla famiglia. Grazie ad un salto temporale tipico della serie si vede Claudio, nel presente, bloccato sul lavoro che non riesce ad entrare nella parte e riceve l’aiuto di Chiara che lo capisce e cerca di aiutarlo a tirare furi le proprie emozioni per portarle sul palco.

NOI, FICTION RAI 1/ Anticipazioni seconda puntata, diretta: i problemi di Claudio!

Anticipazioni Noi fiction Rai, sesto episodio

Nel sesto episodio della fiction Noi, intitolato “Buon Natale” si è subito catapultati nel 1993 e tutta la famiglia Peirò è in partenza per la montagna a festeggiare il Natale con i genitori di Rebecca. Le vacanze però sono rovinate a causa di un guasto alla macchina che li blocca in mezzo al nulla e così sono obbligati a dormire in una baita. Grazie a questo piccolo imprevisto la famiglia riesce a creare delle abitudini tutte loro.

Anche nel presente è Natale e Daniele prepara la sua casa in occasione del grande giorno. Per quest’anno ci sono anche invitati nuovi: Mimmo e Chiara. Durante la serata però non tutti sono a proprio agio e antiche tensioni risaliranno a galla per mettere alla prova la calma di tutti gli invitati.

ANTICIPAZIONI NOI TERZA PUNTATA 20 MARZO/ "Switch" nel rapporto tra Cate e Teo

© RIPRODUZIONE RISERVATA