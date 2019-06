Nomine Ue, vertice Consiglio Europeo/ Timmermans in Commissione, Weber ‘scaricato’

Oggi potrebbe essere il giorno del semaforo verde per le nuove Nomine Ue, un mese dopo le Elezioni Europee con contestazioni, strappi e alleanze che non hanno tenuto nei vari Partiti Europei che hanno protratto le scelte fino ad oggi. In serata si riunisce ancora il Consiglio Europeo dopo i colloqui “informali” avuti dai leader Ue durante il G20 di Osaka degli scorsi giorni: sarà in questa riunione da cui potrebbero uscire finalmente i nomi dei nuovi vertici in Commissione Ue, Consiglio e Europarlamento. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dall’Ansa il leader Ppe Manfred Weber avrebbe rinunciato a guidare la Commissione Ue dopo le forti opposizioni di Macron e della stessa Cancelliera Angela Merkel mai del tutto convinta dal designato leader bavarese. «Weber, lo Spitzenkandidat dei popolari, ha incontrato nelle scorse settimane l’opposizione in primis del presidente francese Emmanuel Macron»: ebbene, da quell’incontro pare essere uscito come potenziale Presidente designato della Commissione Europea Frans Timmermans, candidato del Pse e socialista olandese. Su quel nome la “quadra” tra Popolari, socialisti, Alde e macroniani sarebbe stata raggiunta in completa esclusione dei gruppi Salvini-Visegrad che mai appoggeranno Timmermans.

OGGI IL GIORNO BUONO PER LE NOMINE UE?

L’accordo sarebbe sponsorizzato Parigi ma anche Merkel: per la Cancelliera, spiegano ancora le fonti di Ansa e Huffington Post, porterebbe Timmermans nel ruolo di nuovo Juncker, il premier liberale belga Charles Michel alla guida del Consiglio Ue e l’esponente Ppe Kristalina Georgieva come successore della Mogherini alla politica estera e di difesa comune. Per Weber si fanno pressanti le voci che lo vedrebbero Presidente dell’Europarlamento come successore di Tajani mentre alla Francia andrebbe l’ambitissima poltrona di nuovo Presidente della Bce dopo la scadenza di Mario Draghi, ovvero l’attuale Governatore della Banca di Francia Villeroy de Galhau. Visegrad e Salvini rimarrebbero del tutto fuori dai giochi ed è pronto lo scontro forte in Consiglio Europeo già stasera, e la “quadra” potrebbe non arrivare a conclusione certa dunque. Sul ruolo di possibile nuovo Commissario nelle nomine Ue Giancarlo Giorgetti ha intanto smentito ogni voce che lo vedeva in lizza, «Non sono interessato a fare il commissario europeo e probabilmente non sono adatto a farlo» ha spiegato nell’intervista a Sky Tg24 il n.2 della Lega. «Per quanto mi riguarda non è stato chiuso alcun accordo», ha dichiarato il premier Conte da Bruxelles, «La mia richiesta per la presidenza della Commissione Ue è di una personalità di grande spessore, che sia disponibile a sedersi attorno ad un tavolo anche per rivedere le regole della governance europea. La richiesta dell’Italia è molto forte, mi batterò per raggiungere questo obiettivo». Per Salvini non si può candidare alcun uomo di sinistra e la linea è la medesima del gruppo di Visegrad dalla Polonia alla Slovacchia fino a Repubblica Ceca e la stessa Ungheria: insomma il rischio stallo permane, nonostante l’accordo raggiunto tra Francia, Germania, Belgio, Olanda e forse anche la Spagna che getta ancora più nell’isolamento il Governo di Roma.

