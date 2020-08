Non dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni 16 agosto: Lisa e Diego fra addii e ritorni

ANTICIPAZIONI DEL 16 AGOSTO 2020

Non dirlo al mio capo 2 ritorna nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 16 agosto 2020, con due episodi in replica. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Da grande“ e “Voce del verbo amare“.

EPISODIO 9, “DA GRANDE” – Diego aiuta Giuseppe ad affrontare una recita scolastica. Nina intanto realizza che Enrico non ha mai smesso di amare Lisa, visto che è geloso del suo rapporto con Diego. L’avvocato di contro ha notato un atteggiamento sospetto fra i due e Perla cerca di impedirgli di scoprire che Venturi sta aiutando Lisa per l’esame da avvocato. La situazione però precipita quando Diego realizza di non essere l’uomo adatto per Lisa, che decide di lasciare. Dopo aver atteso il marito in un ristorante, Nina decide di partire di nuovo per Londra.

EPISODIO 10, “VOCE DEL VERBO AMARE” – Dopo aver vinto la causa contro il padre, Lisa è entusiasta del risultato e inizia a credere di poter avere un futuro con Enrico. Nina però decide di spezzare le sue emozioni e le rivela che l’avvocato ha deciso di aiutarla nella causa di Aurora solo per ottenere le quote dello studio. Lisa sceglie quindi di firmare le carte e poi si lascia convincere da Enrico a seguire un ultimo caso. La donna ha 48 ore di tempo per occuparsi del caso di Alice, una ragazza con la sindrome di down che è rimasta incinta di un altro paziente della clinica in cui era ricoverata. Poi torna con Diego, proprio nel momento in cui Enrico sta per chiederle di rimanere a Napoli. La donna invece ha già deciso di trasferirsi a Barcellona con Venturi e i figli.

NON DIRLO AL MIO CAPO 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Non dirlo al mio capo 2: Massimo (Gianmarco Saurino) inizia a credere che Nina (Sara Zanier) possa essere incinta e lo dice subito a Enrico (Lino Guanciale). L’avvocato va nel pallone e chiede a Lisa (Vanessa Incontrada) di rivelargli quali sintomi abbia avuto durante la maternità. Dopo essere rimasti bloccati in ascensore, i due stanno quasi per baciarsi quando il motore della macchina riprende a funzionare. L’avvocato si occupa poi del caso di Guido: suo figlio ha è autistico e crede che la colpa sia del vaccino. Per questo vuole fare causa al Ministero della Sanità. Più tardi, Enrico convince Massimo ad essere dipendente dal sesso e lo convince a partecipare ad una riunione in cui c’è anche Cassandra (Aurora Ruffino). Lisa invece diventa gelosa quando trova Diego (Iago Garcia) in compagnia di un’altra donna, ma poi scopre che si tratta di un fraintendimento. Mentre i due vivono una notte di passione, Enrico scopre che in realtà il medico di Guido non ha somministrato il vaccino. Più tardi, Enrico realizza che Nina non è incinta.

Poi l’avvocato assiste ad una scena che gli dà la conferma che Lisa e Diego hanno passato la notte insieme. Enrico riceve la visita di Alfredo, il padre di Nina, giunto in città per occuparsi di una causa. L’avvocato è costretto a mentire riguardo alla sua riappacificazione con l’ex moglie. Nel frattempo, Lisa diventa di nuovo delusa quando scopre che Diego è uscito con una certa Anita. Mia (Ludovica Coscioni) invece inizia a lavorare in una caffetteria, mentre Cassandra inizia a provare dei forti sentimenti per Massimo. Gli confessa quindi di aver scoperto da piccola che il padre aveva una doppia vita e un’altra famiglia. Seguendo il caso di Alfredo, Enrico e Massimo indagano su una compagnia nautica accusata di aver provocato un grave incidente a un cliente dello studio Vinci. Intanto, Perla scopre che Rocco le ha mentito e lo caccia di casa. Alfredo invece rivela ad Enrico di avere un tumore al cervello e di avere solo sei mesi di vita a disposizione. Quella sera, Lisa decide di iniziare una relazione seria con Diego e gli confessa di non essere ancora un avvocato. Enrico invece torna davvero con Nina per aiutarla a superare la malattia del padre.



