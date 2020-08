Non dirlo al mio capo 2, Rai1/ Anticipazioni 23 agosto: colpo di scena per Lisa! (finale)

NON DIRLO AL MIO CAPO 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Non dirlo al mio capo 2 ritorna nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 23 agosto 2020, con gli ultimi due episodi in replica. Saranno l’11° e il 12°, dal titolo “Fantasmi e miraggi” e “Io ti credo”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: durante una recita scolastica, Giuseppe chiede l’aiuto di Diego (Iago Garcia) per entrare meglio nel ruolo di un avvocato. Intanto, Nina (Sara Zanier) decide di sfruttare una vecchia tradizione di coppia in occasione del suo compleanno, nella speranza che Enrico (Lino Guanciale) le dica quanto la ama. La donna però fa di nuovo i conti con la realtà quando nota che l’avvocato guarda ancora Lisa (Vanessa Incontrada) con occhi particolari. Per vendicarsi, fa credere al marito che i due siano sul punto di sposarsi. Nel frattempo, Romeo (Saul Nanni) prende le difese di Mia (Ludovica Coscione) quando Aurora (Beatrice Vendramin) cerca di metterla in difficoltà al lavoro solo a causa della sua gelosia.

Giuseppe invece fa capire a Diego che le sue intenzioni con la madre potrebbero non essere serie. Così l’avvocato decide di lasciare Lisa, che viene consolata da Enrico. Quest’ultimo poi aiuta la donna ad ottenere l’affidamento di Aurora, vincendo la causa contro il padre di entrambe. Lisa è felice di aver vinto la causa, ma il suo umore cambia del tutto in seguito ad una visita di Nina.

Sempre più gelosa, la donna infatti le fa credere che Enrico l’abbia aiutata solo per ottenere le sue quote. Lisa decide quindi di annunciare la sua volontà di lasciare lo studio, ma l’avvocato la convince a seguire prima un altro caso. Lisa si occupa quindi dei Martelli: la giovane Alice, affetta dalla sindrome di down, ha avuto una relazione con un altro paziente della sua clinica e ora è rimasta incinta. Il padre vuole fare causa all’istituto. Nel frattempo, Diego fa marcia indietro e riconquista Lisa, a cui propone di seguirlo a Barcellona con tutta la famiglia. Quando la salute di Alfredo peggiora, Enrico inizia a comprendere di aver sbagliato a tornare con Nina. Massimo (Gianmarco Saurino) scopre invece la verità sulla morte dei genitori e inizia a meditare vendetta contro Enrico. Sul punto di affrontarlo, Massimo scopre invece che Diego e Nina hanno avuto una relazione.

NON DIRLO AL MIO CAPO 2, ANTICIPAZIONI DEL 23 AGOSTO 2020

EPISODIO 11, “FANTASMI E MIRAGGI” – Quando Massimo non si presenta all’appuntamento stabilito, Cassandra ricade nel solito vortice e trascorre la notte con uno sconosciuto. Poco dopo, la ragazza viene arrestata perchè trovata in possesso di cocaina. Cassandra però giura di essere innocente ed Enrico decide di aiutarla. Prima però deve affrontare Massimo e la verità che il ragazzo ha scoperto sul suo conto. Intanto, Enrico fa un ultimo tentativo per convincere Lisa a non partire con Diego. Quest’ultimo invece decide di rivelarle tutto sul suo passato con Nina, ma un fraintendimento fra lui e Lisa annulla i suoi intenti. Si scopre poi che Cassandra è davvero innocente e che è stata incastrata da Sergio, l’uomo con cui ha passato la notte.

EPISODIO 12, “IO TI CREDO” – Enrico finisce nei guai quando la Polizia trova il corpo di Nina. La donna è stata uccisa e ogni indizio sembra portare verso l’avvocato. Soprattutto perchè la sua morte è avvenuta dopo l’incontro con l’avvocato, deciso a chiarire il suo passato tradimento con Diego. Lo stesso Enrico inizia ad avere dei dubbi sulla sua innocenza, visto che quella notte era ubriaco e non ricorda nulla. Lisa e Massimo sembrano gli unici a credere nella sua estraneità e cercano di improntare la sua difesa. Dopo aver scoperto un collegamento fra Nina e Scontenti, l’investigatore che aveva assunto, Lisa si becca una pallottola per difendere Enrico e finisce in coma.



