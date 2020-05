Non dirlo al mio capo/ Anticipazioni 2^ puntata 7 giugno: i Vinci hanno un segreto?

Pubblicità

Non Dirlo Al Mio Capo ritorna con le repliche della prima stagione nella prima serata di Rai 1 di domenica prossima, 7 giugno 2020, con la seconda puntata. Tra sette giorni, dunque, la Rai ritrasmetterà gli episodi 3 e 4 della stagione, con nuovi accadimenti nelle vite dei personaggi interpretati da Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Stando alle anticipazioni reperite in rete, nel corso del primo episodio vediamo Lisa (Vanessa Incontrada) ricevere una lettera dell’assicurazione, grazie alla quale apprende che l’amante di suo marito èchiamata a deporre. Finalmente Lisa può riconoscere quella donna, ma è ovviamente assillata dai dubbi e non sa se cedere alla tentazione di approfondire la questione o restarne al di fuori. Intanto in studio arriva un caso particolarmente intricato per Enrico, alle prese con la difesa di una compagnia aerea coinvolta in un grave incidente costato la vita a tre giovani ragazzi.

Non Dirlo al mio capo: anticipazioni 2^ puntata 7 giugno, episodi 3 e 4

Domenica prossima, 7 giugno, Non Dirlo al Mio Capo torna in replica con gli episodi tre e quattro. Il secondo della serata, intitolato Tentazioni Inattese, vede Enrico determinato a rinnovare lo studio e quindi preso nell’organizzazione di una festa. Durante il riordino scova una lettera del padre Giusto, che scombussola le sue certezze sul passato della famiglia Vinci. Mia, nel frattempo, aspetta trepidante il ritorno a scuola di Romeo, che sembra essere sempre più vicino. Ad attenderlo, però, non è l’unica…



© RIPRODUZIONE RISERVATA