Non dirlo al mio capo/ Anticipazioni 31 maggio: Lisa mente all’avvocato Vinci (Replica)

NON DIRLO AL MIO CAPO, DOVE SIAMO RIMASTI

Non dirlo al mio capo ritorna con le repliche della prima stagione nel prime-time di Rai 1 di oggi, domenica 31 maggio 2020. Andranno in onda l’episodio 1 e 2, dal titolo “Bugie in regola” e “Punti di vista“. La fiction è guidata da Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, ovvero la 34enne Lisa e Vinci, il suo futuro capo. La prima ha una laurea in legge e due figli da mantenere, nonchè un’ipoteca della casa da pagare. Il marito è morto sei mesi prima e lei ha fatto di tutto per ottenere un lavoro. Solo che ad ogni colloquio le viene risposto allo stesso modo: essere una madre e vedova le chiude ogni porta. Fino a che Lisa non decide di compiere quel passo in più verso il suo futuro: fingere di essere single e senza bambini pur di entrare nello studio legale di Vinci. Vinci invece è un uomo dal grande fascino, anche se il carattere lascia a desiderare. Lo scontro fra Lisa e Vinci sarà immediato, anche se un altro personaggio ha dei conti in sospeso con l’avvocato. Si tratta di Marta, interpretata da Giorgia Surina, che sogna da tempo di sposarlo. La sua gelosia aumenterà proprio a causa dell’arrivo di Lisa, senza considerare che Enrico in realtà non sembra proprio interessato ad un rapporto con Marta. Con l’aiuto della vicina di casa Perla, ovvero dell’attrice Chiara Francini, Lisa riuscirà ad avere una visione di un mondo che ha sempre tenuto a distanza.

Per sua fortuna sarà Perla ad aiutarla ad occuparsi dei bambini durante la sua assenza. Nel cast troviamo anche Ludovica Coscione nei panni di Mia, la figlia di 15 anni di Lisa. Una brava ragazza che sente molto la mancanza del padre e dotata di un grande orgoglio, oltre ad emotività estrema. Prova dei forti sentimenti per Romeo e i due iniziano una relazione travagliata, visto che il ragazzo ha un carattere difficile. Il suo personaggio verrà interpretato invece da Saul Nanni. Giuseppe, il secondo figlio di Lisa, avrà il volto di Davide Pugliese. Almeno per la prima stagione, mentre sarà Christian Monaldi a prestargli il volto nel secondo capitolo. Troveremo inoltre Antonio Gerardi nei panni di Rocco, il marito di Perla, e Sara Zanier in quelli di Nina, la moglie di Enrico e avvocato di grande successo.

NON DIRLO AL MIO CAPO ANTICIPAZIONI DEL 31 MAGGIO 2020

Ecco le anticipazioni Non dirlo al mio capo dei primi due episodi della fiction con Vanessa Incontrada:

EPISODIO 1, “BUGIE IN REGOLA” – Lisa e Enrico sono distanti anni luce. La prima è vedova da sei mesi e ha due figli. E’ alla ricerca di un lavoro e riesce ad entrare nello studio legale di Vinci, un donnaiolo piuttosto arrogante. Il destino infatti la metterà di fronte ad un’occasione: Lisa riga per sbaglio l’auto di Enrico e così scopre che il suo studio è alla ricerca di un’assistente. Il loro primo caso è quello di Silvia, che ha ereditato dalla madre una società. Il padre però vuole la metà delle quote e per questo la donna vuole andare in causa.

EPISODIO 2, “PUNTI DI VISTA” – Un bambino chiede l’aiuto di Enrico: i suoi genitori lo stanno obbligando a donare il midollo al fratello ammalato. L’avvocato decide di non gestire il caso, ma Lisa scopre che il fratello maggiore del ragazzino è Romeo. Anche quest’ultimo non è d’accordo con la donazione, anche se soffre di leucemia da tempo. Enrico intanto ha dei problemi alla schiena, mentre inizia a provare un forte interesse per Lisa.



