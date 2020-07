Non dirlo al mio capo/ Anticipazioni 5 luglio: Lisa lascia Fabrizio per Enrico, ma… (Replica)

NON DIRLO AL MIO CAPO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 5 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Non dirlo al mio capo, in replica. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Fidarsi… è bene?” e “La forza della debolezza“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Enrico (Lino Gianciale) regala un vestito a Lisa (Vanessa Incontrada) per il successo del caso di Elda. L’assistente però nasconde il fatto di aver preso i meriti di Marta (Giorgia Surina), che inizia quindi a meditare vendetta. Forte della sua vittoria, Lisa chiede poi a Vinci di lasciare che sia lei ad occuparsi di una madre single, Roberta, accusata di abusare del figlio. Enrico invece aiuta Alessio, l’autista del padre, perchè vuole licenziarlo per via della sua abitudine a truccarsi da pagliaccio. Intanto, Mia (Ludovica Coscione) cerca di riallacciare i rapporti con Romeo (Saul Nanni), che invece le suggerisce di diventare amica di Greta. Quest’ultima però approfitta della situazione per prendere in giro la rivale. Dopo aver dubitato delle accuse contro Roberta, Lisa scopre che nella fabbrica in cui lavora viene usato il metanolo. Marta però la precede e sfrutta le informazioni per farsi bella agli occhi dello studio. Enrico invece scopre che Alessio, anni prima, ha acquistato in segreto una casa per conto del padre. Enrico e Lisa si occupano di un cardinale, ma sono costretti a fingersi fidanzati per non turbarlo. Il religioso infatti è un uomo all’antica e non comprenderebbe il loro rapporto.

Dopo una cena in cui i litigi fra i due innamorati non mancano, il cardinale accetta di andare avanti con la causa, mentre Jacopo (Federico Riccardo Rossi) invita a cena Claudia (Gloria Radulescu) e le rivela di essere innamorato di lei. In seguito, Enrico confessa a Lisa di aver trovato il figlio che suo padre ha avuto al di fuori del matrimonio. Durante una cena con Fabrizio (Andrea Bosca), Lisa risponde ad una chiamata d’emergenza di Enrico, salvo poi scoprire che gli serviva solo un passaggio. I due intanto riescono a smentire l’accusa della ONG contro il cardinale, in merito a una sua presunta amante. Dopo aver reagito male alla rivelazione di Jacopo, anche Claudia gli svela i propri sentimenti. Enrico invece rivede ancora Lorenzo, il fratellastro, e decide di tenerlo all’oscuro della verità.

NON DIRLO AL MIO CAPO ANTICIPAZIONI DEL 5 LUGLIO 2020

EPISODIO 9, “FIDARSI… E’ BENE?” – Enrico continua a frequentare Lorenzo, ma spacciandosi per un altro. Poi incontra per caso Fabrizio in un ristorante, mentre aggredisce un uomo. L’insegnante gli confessa che l’uomo aveva preso di mira il padre e così l’avvocato decide di assumere il suo caso. Intanto, Romeo decide di lasciare Greta, mentre Mia bacia Giacomo dopo una cena in un ristorante. Lisa invece realizza che Enrico ha assunto il caso di Fabrizio solo per via della sua gelosia. Approfondendo la vicenda però si scopre che il padre di Fabrizio gli ha intestato delle proprietà perchè coinvolto in un giro di truffe: Vinci gli suggerisce di minacciare il genitore di fargli avere un’interrogazione fiscale.

EPISODIO 10, “LA FORZA DELLA DEBOLEZZA” – Il marito di Perla si rivolge a Enrico per ottenere il divorzio: la accusa di averlo tradito, anche se la vicina di casa di Lisa afferma il contrario. Dopo un breve scontro con Perla, Lisa inizia a preoccuparsi dello stato di salute di Enrico, colpito dalla febbre. L’avvocato ne approfitta per parlarle della fine del matrimonio fra i suoi genitori e poi si baciano. Enrico però bacia poi anche l’avvocato di Perla davanti alla sua assistente, spingendola ancora fra le braccia di Fabrizio. Nel frattempo, Mia realizza di provare ancora qualcosa per Romeo, ma preferisce continuare a tenere in piedi anche la storia con Giacomo. Dopo aver compreso i propri sentimenti, Lisa decide di lasciare Fabrizio anche se consapevole che Enrico potrebbe farle del male.



