Non è l’Arena, 12 giugno/ Ospiti e temi: Giletti-Sallusti, confronto dopo caos Mosca

Non è l’Arena, puntata del 12 giugno: faccia a faccia tra Giletti e Sallusti

Attesissima puntata, quella di stasera 12 giugno, all’insegna della trasmissione Non è l’Arena, in onda nel prime time di La7 e condotta da Massimo Giletti. L’appuntamento prenderà il via a partire dalle ore 21.15 ed arriva ad una settimana esatta dalla clamorose polemiche esplose dopo la precedente puntata nel corso della quale il padrone di casa aveva deciso di condurre in diretta da Mosca. In quella occasione, oltre ad un malore dello stesso Giletti, avevamo assistito all’abbandono della trasmissione da parte di Alessandro Sallusti, che non aveva affatto gradito l’impostazione del programma, reagendo in tal modo in segno di protesta.

Sallusti furia a Non è l'Arena/ Video "Cremlino merda, Zakharova cretina" e se ne va

Dopo le polemiche alle quale Massimo Giletti aveva replicato ad Adnkronos con un sonoro “Parlerò di quello che mi è successo solo in televisione!”, nel corso della nuova puntata di Non è l’Arena si tornerà esattamente sull’argomento. “Domenica torno (a ‘Non è L’Arena’, ndr) e spiegherò quello che ho vissuto all’unico editore che ho, oltre a Cairo, che è il mio pubblico”, aveva aggiunto il conduttore. Nella puntata di oggi farà ritorno anche il direttore di Libero con un confronto nel quale avranno modo di chiarirsi dopo la dura presa di posizione dell’ospite nel precedente appuntamento, quando aveva detto: “Mi alzo, rinuncio al compenso pattuito, ma a questa sceneggiata non voglio più partecipare”.

Giletti "Russia? C'è rispetto per Occidente"/ Poi ospiti in collegamento: ira social

Anche il reddito di cittadinanza tra i temi di Non è l’Arena

A Non è l’Arena, nella puntata di oggi 12 giugno, la guerra in Ucraina continuerà ad essere l’argomento centrale. Se ne parlerà ulteriormente con il professor Alessandro Orsini per un’intervista con Massimo Giletti ed una riflessione approfondita relativa al dibattito su guerra e informazione. Si cambierà poi radicalmente tema per fare spazio su un altro argomento saliente: il reddito di cittadinanza. L’Italia starebbe attualmente passando un periodo di profonda crisi del mercato del lavoro, con l’assenza di lavoratori stagionali a causa dei salari bassi. Ma è davvero tutta colpa del Reddito di cittadinanza? E soprattutto, quale sarà il destino del sussidio? Sarà del tutto eliminato, sarà sottoposto a modifiche o proseguirà come è tutt’ora? Un focus anche sul modo in cui avrebbero lavorato i centri dell’impiego.

Concita De Gregorio, battuta velenosa su Massimo Giletti?/ "A Mosca? Ne parlavamo…"

I datori di lavoro, intanto, protestano dal momento che non troverebbero persone volenterose di lavorare. Questo avrebbe portato a non poche difficoltà tra gli stessi imprenditori. L’idea è che il lavoratore preferisca percepire il reddito di cittadinanza piuttosto che lavorare. Ad intervenire al dibattito sul delicato tema economico che riguarda da vicino una condizione del nostro Paese, ci saranno svariati ospiti tra cui Luigi De Magistris, Tommaso Cerno e Michele Gubitosa. L’appuntamento con la nuova puntata di Non è l’Arena potrà essere seguito non solo in tv su La7 ma anche in live streaming sul sito della rete.











© RIPRODUZIONE RISERVATA