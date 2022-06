Non è l’Arena, 19 giugno/ Anticipazioni e ospiti: Giletti intervista Matteo Renzi

Non è l’Arena, puntata del 19 giugno: anticipazioni ultima puntata

La trasmissione Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti su La7, torna anche questa sera 19 giugno, in occasione dell’ultima puntata. La messa in onda del programma è fissata alle ore 21.15 circa, ovvero subito dopo la trasmissione In onda e sarà caratterizzata da numerosi ospiti e temi snocciolati nel corso della serata. A distanza di due settimane dal suo malore in diretta ed in collegamento da Mosca e dopo aver chiarito le sue posizioni dopo le critiche ricevute nel precedente appuntamento, Massimo Giletti non molla la presa. Secondo le anticipazioni, infatti, il conflitto russo-ucraino sarà il cuore della puntata finale della stagione.

Il padrone di casa ci riprova e questa sera, a Non è l’Arena, si tornerà a parlare della guerra in Ucraina soprattutto dopo il viaggio di Draghi, Macron e Scholz in Ucraina a Kiev. Ma non sarà neppure il solo tema affrontato nel corso della lunga serata. Saranno infatti numerosi gli altri temi di attualità che saranno affrontati nel corso della diretta insieme ai suoi ospiti.

Gli ospiti di Non è l’Arena: si torna sul Reddito di cittadinanza

Il talk show della domenica sera di La7, Non è l’Arena, sta per chiudere i battenti e Massimo Giletti ha deciso di farlo in grande stile con una sua ultima intervista a Matteo Renzi. Già intervistato in passato, questa sera torna protagonista in tv dopo esserlo stato anche a Mezz’ora sulla terza rete Rai. Nel corso della puntata si tornerà a parlare anche di elezioni amministrative e di governo, sempre per restare in tema “politica”.

Durante la trasmissione, infine, si tornerà a parlare anche di Reddito di cittadinanza dopo le continue polemiche degli ultimi giorni in merito al sussidio statale che ha sollevato l’attenzione su un altro tema, quello dei salati bassi e del mercato del lavoro nel nostro Paese. Non è l’Arena farà una riflessione sull’uso dei centri dell’impiego e sul futuro stesso del Reddito di Cittadinanza. Ancora spazio stasera alle richieste degli imprenditori in difficoltà nel trovare lavoratori stagionali soprattutto da destinare alle attività ricreative e ricettive. In merito agli ospiti, la puntata finale di Non è l’Arena, visibile anche in streaming sul sito di La7, vedrà anche la presenza di Alessandro Orsini, Giorgio Cremaschi, Peter Gomez e Davide Faraone.

