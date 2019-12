Non è Natale senza panettone/ Su Rete 4 il film con I Legnanesi (26 dicembre)

Non è Natale senza panettone è un film per la televisione italiano che andrà in onda per la prima volta oggi, giovedì 26 dicembre, alle 21,25 su Rete 4. Vede come protagonista la compagnia teatrale dialettale de I Legnanesi nei panni della famiglia Colombo. Questa è considerata una delle compagnie tetrali italiane più antiche e da 70 anni coinvolge il pubblico con la sua comicità. Il capo e autore della compagnia è Antonio Provasio che veste i panni de La Teresa, Enrico Dalceri interpreta invece La Mabilia e Lorenzo Cordara veste per la prima volta i panni de Il Giovanni. L’intento degli attori è quello di portare gli spettatori in un tuffo nel passato nella cultura popolare estremizzando le debolezze del mondo moderno. i dialoghi si alternano tra italiano e dialetto lombardo e le riprese si sono suddivise tra Legnano, Milano e Napoli.

NON E’ NATALE SENZA PANETTONE SU RETE 4, LA TRAMA DEL FILM

In questo film viene raccontato uno degli episodi di vita della Famiglia Colombo che si trova alle prese con lo sfratto dal cortile che verrà completamente distrutto per permettere la costruzione de L’outlet del Pandoro. I protagonisti saranno come sempre La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni a Napoli che saranno obbligati ad iniziare una nuova vita: in programma i cameo di personaggi del mondo dello spettacolo del calibro di Gigi D’Alessio, Evaristo Beccalossi, Emanuela Folliero, Gianluigi Nuzzi, Andrea Pucci ed Edoardo Romano. Ricordiamo che la regia è affidata a Marco Limberti.

